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派件量多得不得了…中快遞員「春節不打烊」料月入破萬

中國新聞組／北京23日電
因應春節派件量大，中國快遞業低調加薪留人，圖為甘肅省定西市快遞公司員工在分揀快遞。 （新華社）
因應春節派件量大，中國快遞業低調加薪留人，圖為甘肅省定西市快遞公司員工在分揀快遞。 （新華社）

自2021年新冠疫情期間各地倡導「就地過年」起，「春節不打烊」逐漸成為快遞業常態，加上官方定調「反內卷」，今年各大平台都默契地不提「不打烊」口號。此外，快遞企業展開過年「留人大戰」，以補貼、加班費、保底收入、增加調休等方式激勵留崗。

明報引述時代財經報導，快遞單量也隨著年貨節促銷水漲船高，安徽一名快遞員說，現時每天派件量在600件左右，仍在「蹭蹭上漲」。同行們都在感慨今年是年貨量最多的一年，「都快趕上雙十一了，晚上8點多還在送快遞」。

國家郵政局披露，春運首3天（1月14日至16日），全國日均快遞業務量超6.7億件，較2024年農曆同期增長超29%。去年「雙十一」大促銷期間（10月21日至11月10日），全國快遞日均業務量超5.5億。

報導指出，為平衡運營、人力等成本，快遞企業在農曆新年期間進行了一定的調價。在上海某個菜鳥快遞網點，農曆新年期間一線快遞員每天有將近300元（人民幣，下同，約41美元）的保底收入，同時派費（攬收每單快件的提成）翻倍。快遞員在過年10天假期內可拿到4000多至5000多元的薪資，當月收入可破萬（約1374美元）。

但即便漲薪招人，部分網點的招工、留人情况仍不樂觀。一名浙江加盟制網點快遞員稱，今年農曆新年其所在網點的留守福利每天均有超200元的紅包，派費另算；但目前僅有3名快遞員選擇留下來，同時年前還有幾名快遞員離職，網點人手壓力比較大。

湖南快遞網點加盟商張亮亦發現，這幾年自願留下來的快遞員愈來愈少，年前辭職的也不在少數。究其原因，他認為是行業競爭一年比一年激烈，派費不斷下降，讓網點以及快遞員都覺得「愈幹愈沒勁」，「派費降幾毛錢，一個月10幾萬就沒了」。而派費的下調，同樣是行業內卷的結果，他稱很擔心年後的到崗率。

中國快遞業低調加薪留人，圖為外賣快遞員騎著電動車穿梭於深圳街頭。 (中通社)
中國快遞業低調加薪留人，圖為外賣快遞員騎著電動車穿梭於深圳街頭。 (中通社)

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