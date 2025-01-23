年夜飯減價1成 預訂增3倍 預製菜走俏 非遺美食受熱捧

北京市民燕女士一家在北京朝陽大悅城商場內的一家餐廳裡吃年夜飯。(新華社)

年關將至，中國餐廳的年夜飯預訂火熱，預訂量同比大增3倍，熱門餐廳「一廂難求」，部分餐廳3個月前便被預訂一空。不過在餐飲業內卷和經濟不景氣等影響下，今年年夜飯價格比去年更親民。有北京酒店的團年飯套餐便宜約10%，但有酒店經理坦言，減價後菜品份量會相應減少。於是，預製菜在年夜飯市場愈發走俏。

證券 時報報導，餐企和生鮮電商 紛紛推出特色大菜和禮盒，聚焦家宴場景。美團數據顯示，該平台「年夜飯預訂」、「年夜飯餐廳推薦」相關搜索量月環比提升256%，年夜飯線上預訂量同比增長305%，且「非遺美食」需求激增。上海、北京、杭州、西安、蘇州用戶，搜索年夜飯餐廳的熱度位居全國前列。

中國食品產業分析師朱丹蓬說，「自2023年起，年夜飯市場便呈現出火爆態勢，這一趨勢在2024年進一步升溫，並在今年達到新的高峰。今年年夜飯市場呈現出價格親民化、菜品健康化和消費場景多元化的趨勢。比如，預製菜和半成品已成為年夜飯市場重要組成部分。」

不少頭部餐企明顯感受到年夜飯市場火熱態勢。據報導，西貝北京六里橋旗艦店店長指出，今年前來預定年夜飯的客人中最早的已經從中秋 節開始預訂包間求。50個包間開放預訂後，截至1月15日，已全部被顧客預訂，「一廂難求」。

老字號飯莊年夜飯預訂更為火爆。報導指出，便宜坊集團相關負責人表示，便宜坊烤鴨店在北的多家門店，包括哈德門店、玉蜓橋店、廣渠門店等在十一節期間便開始收到顧客預訂年夜飯的需求。截至去年12月底，正餐店的年夜飯包間基本訂滿。

報導說，年夜飯預製菜市場也逐漸走俏，不少餐企和生鮮電商紛紛加碼。今年叮咚買菜平台上線了徽州臭鱖魚、松鼠鱖魚、內蒙古烤羊腿、廣式乳鴿等地方特色大菜；叮咚買菜自有品牌蔡長青還在華東上架了片皮烤鴨套餐以及醬肉和炸貨。