中國動物園最後1隻雲豹「干干」 年老體衰17歲去世

雲豹「干干」。(取材自極目新聞)

重慶市動物園 管理處近日發布通告，雲豹「干干」因年老體衰、胰腺壞死、心肺衰竭，於2025年1月19日6時5分永遠離開了大家，享年17歲。「干干」是中國動物園唯一的雲豹。

極目新聞報導，重慶動物園發布了「15年溫暖相伴，雲豹干干的告別與祈願」一文，當中以干干的口吻敘述，「此刻，我正懷著滿滿的不捨，寫下這封告別信，與你們說再見。2025年1月19日6時5分，在飼養員溫柔的目光和醫生關切的守護下，17歲的我，永遠地離開了這個滿是溫暖與愛的世界。作為國家一級保護野生動物，我的一生被愛緊緊包裹 」、「奶爸們心疼我，總是把食物切成小小的碎塊，耐心地餵給我。還有因為皮膚病的那些日子，園長和奶爸們一次次不辭辛勞地邀請專家為我診斷治療。他們從未有過一絲放棄的念頭」。

據了解，「干干」是中國動物園唯一的雲豹，很多遊客都想一睹牠的芳容，但由於牠是偏夜行性動物，又特別愛睡覺，所以白天經常見不到牠，因此在很多遊客心裡，牠是一個特別神祕的存在

近年來，干干的採食和活動都變得越來越吃力，就連曾經最愛的雞骨架也咬不動了。作為老年動物，干干有皮膚病，表現為身體被毛出現脫落，尾端出現皮膚破損的情況。2024年12月，干干曾因撕咬、舔舐自身尾端，致尾端出血引發關注。