我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

中國動物園最後1隻雲豹「干干」 年老體衰17歲去世

中國新聞組╱綜合報導
雲豹「干干」。(取材自極目新聞)
雲豹「干干」。(取材自極目新聞)

重慶市動物園管理處近日發布通告，雲豹「干干」因年老體衰、胰腺壞死、心肺衰竭，於2025年1月19日6時5分永遠離開了大家，享年17歲。「干干」是中國動物園唯一的雲豹。

極目新聞報導，重慶動物園發布了「15年溫暖相伴，雲豹干干的告別與祈願」一文，當中以干干的口吻敘述，「此刻，我正懷著滿滿的不捨，寫下這封告別信，與你們說再見。2025年1月19日6時5分，在飼養員溫柔的目光和醫生關切的守護下，17歲的我，永遠地離開了這個滿是溫暖與愛的世界。作為國家一級保護野生動物，我的一生被愛緊緊包裹 」、「奶爸們心疼我，總是把食物切成小小的碎塊，耐心地餵給我。還有因為皮膚病的那些日子，園長和奶爸們一次次不辭辛勞地邀請專家為我診斷治療。他們從未有過一絲放棄的念頭」。

據了解，「干干」是中國動物園唯一的雲豹，很多遊客都想一睹牠的芳容，但由於牠是偏夜行性動物，又特別愛睡覺，所以白天經常見不到牠，因此在很多遊客心裡，牠是一個特別神祕的存在

近年來，干干的採食和活動都變得越來越吃力，就連曾經最愛的雞骨架也咬不動了。作為老年動物，干干有皮膚病，表現為身體被毛出現脫落，尾端出現皮膚破損的情況。2024年12月，干干曾因撕咬、舔舐自身尾端，致尾端出血引發關注。

後來在專家的指導下，干干接受隔離治療，病情好轉，但2025年1月12日，干干突然出現精神萎靡、食欲廢絕、呼吸急促、體溫升高等症狀；1月18日，干干病情再次惡化，照護團隊盡了最大的努力，最終還是未能挽回干干的生命。

這幾年，「干干」明顯感到自己的身體在慢慢衰老。（取材自北京青年報）
這幾年，「干干」明顯感到自己的身體在慢慢衰老。（取材自北京青年報）

動物園

上一則

無錫老人溺水 美國小哥死拽不放 網友：去小紅書關注他

下一則

可治風濕？四川景區賣虎尿1瓶50元 市場監管員要查

延伸閱讀

科州動物園五頭大象「爭自由」 州高院一理由裁定敗訴

科州動物園五頭大象「爭自由」 州高院一理由裁定敗訴
聖地牙哥公園

聖地牙哥公園
隔37年再爆口蹄疫情 柏林2家動物園暫時關閉

隔37年再爆口蹄疫情 柏林2家動物園暫時關閉
政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數

政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢