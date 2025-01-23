「金溪之眼」被公路包夾 江西最強釘子戶後悔：賭輸了

曾用於進出的涵管。(取材自九派新聞)

江西G206金溪繞城公路，可能將在今年春節 前全面通車，而位於該公路三家港二橋與翠雲路交叉路段的一幢房屋被兩側車道環形包圍，屋頂幾乎與路面齊平；從空中俯瞰，房子和環形車道就像是一個眼睛鑲嵌在馬路中央，因而被網友戲稱為「金溪之眼」，這棟房子的屋主也被被稱為「最強釘子戶」。

九派新聞報導，金溪縣委書記表示，該屋主因不滿政府條件，堅決不同意徵遷，經過長時間協商無果後，當地政府採取兩側繞行路線進行施工，「金溪之眼」就此形成，這裡也成了不少群眾圍觀打卡的地方。

屋主黃平和11歲的孫子仍住在這裡，房內通水通電，牆體不時傳來震動。黃平表示，他們還在打官司，要求對方賠償拆除自己的160平方米左右的房子。當初沒有答應政府的徵遷條件，黃平表示自己還是後悔了，「但現在急也沒有用，這跟賭博賭輸了是一樣的，到以後再看看怎麽辦吧」。

「金溪之眼」房屋上下共兩層，四周被擋土牆團團圍住。施工方為其預留有排水管道以及一根可供進出的涵管，後因輿論爭議，施工方將涵管封堵，並在橋洞一側為其重新開了一道門洞，正對馬路。之前還有博主直接鑽進門洞，在內部開播、拍視頻。

G206金溪繞城公路改建工程項目為金溪縣十大民生工程，全長13.78公里，總投資 約4.6億元。一名出租車 司機表示：「繞城公路修建後，大貨車就不需要再穿城而過，這樣比較安全。」

據報導，談及仍未被拆遷的原因，黃平表示，政府原本的拆遷補償為160餘萬元以及兩個拆遷指標，但拆遷指標無法一次性給出，「我有兩個兒子，一開始只是想能一次性拿到兩個指標。」如今，黃平家已花費近十萬元，委託北京的律師處理該案件，現已向法院提起訴訟，至今仍未開庭。

訴訟期間，政府曾答應黃平家能將拆遷指標增加到三個，但因其另一面積達160平方米的房屋已被拆除，黃家對此表示不滿。目前，黃平家仍在繼續起訴，「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像賭輸了，有點後悔。」黃平說，他也沒想到政府最終會選擇繞過自己的家，形成如今「金溪之眼」的模樣。