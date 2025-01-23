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「渝味360碗」前進西班牙 聯合國旅遊組織嘗經典重慶味

中國新聞組／北京23日電
重慶徐鼎盛餐飲管理有限公司現場展示的美味菜品。(取材自新華網)
重慶徐鼎盛餐飲管理有限公司現場展示的美味菜品。(取材自新華網)

「你好，中國重慶美食走進聯合國旅遊組織——渝味360碗 美食推介會」20日在位於西班牙首都馬德里的聯合國旅遊組織總部舉行。近100名嘉賓歡聚一堂，共品佳餚，體驗中國的美食文化。

新華社報導，推介會由中國駐西班牙大使館、中國駐馬德里旅遊辦事處、馬德里中國文化中心和重慶市文化和旅遊發展委員會聯合組織。「渝味360碗」傳承重慶「九大碗」宴席文化，以經典的「重慶味」串聯起「巴渝景」，是重慶美食旅遊的名片，在蛇年春節即將到來之時在西班牙再次掀起中華美食風潮。

在活動現場，重慶市歌劇院的藝術家們帶來了洞簫獨奏《梅花三弄》和琵琶曲《彝族舞曲》。在隨後的美食品鑒環節，廚師們獻上了精心烹製的砂煲雪山羊、紅燒耙牛肉、宮保雞丁、紅糖糍粑、雞絲涼麵等特色菜餚和小吃。嘉賓們紛紛大快朵頤，對重慶美食讚不絕口。

聯合國旅遊組織祕書長祖拉布·波洛利卡什維利在推介會上向中國人民致以新春祝福，並稱讚中國菜餚品種多樣、美食文化博大精深。他強調，文化推廣是讓世界了解一個國家的最有效方式。

中國駐西班牙大使姚敬出席活動並致詞。他表示，春節正成為越來越全球化的節日。中國重視國際旅遊業的推廣，未來將努力吸引更多的國際遊客到訪中國。

聯合國 春節 大使館

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