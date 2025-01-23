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黃仁勳訪中1周／在北京與美女熱舞 在上海與團隊吃中菜

記者林宸誼／綜合報導
黃仁勳(中)參加Nvidia北京年會與美女跳熱舞「APT」。(取材自快科技)
黃仁勳(中)參加Nvidia北京年會與美女跳熱舞「APT」。(取材自快科技)

輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長黃仁勳21日現身上海陸家嘴的中餐廳，安排午宴與輝達團隊聚餐，這是黃仁勳此次訪中行程最後一站，他在上海還到了輝達位於張江的研發中心，與研發團隊交流。此外，黃仁勳北京年會與美女大跳韓團熱門舞曲「APT」的視頻，也被網友圍觀。

來源：YouTube

第一財經日報報導，餐廳透露午宴一共安排八桌、氣氛熱烈，是輝達團隊聚餐。此外輝達在上海張江有研發中心，黃仁勳的上海之行還包括與研發團隊交流、祝賀新春。

黃仁勳現身上海與團隊聚餐。(視頻截圖)
黃仁勳現身上海與團隊聚餐。(視頻截圖)

黃仁勳此次中國之行，除了公開行程以外均保持低調神祕，保密工作滴水不漏。19日他抵達北京，出席輝達在北京舉辦的迎新年會。在致詞時他透露了輝達在中國的發展歷程，強調了中國團隊在全球業務中的重要地位。

近日，黃仁勳在北京年會上的視頻也陸續在網上傳出。據小紅書網民曬出視頻，在北京分公司年會現場，黃仁勳脫掉了他標誌性皮衣，穿著黑色短袖上衣上台，與美女員工一同跳起了火爆全球的熱門舞曲「APT.」。

此次中國之行為期約一周，是黃仁勳近年來在中國停留時間最長的一次。他強調此行到中國主要是與員工一起迎接新春。他稱年終答謝會非常重要，因為輝達員工很努力，這給了他感謝所有人的機會。

有分析指，黃仁勳此行一定會聽取關於中國市場的一些聲音，包括員工、開發者與客戶的反應，這或許為輝達未來在中國市場採取的策略提供重要資訊。

在黃仁勳訪問中國前，美國對人工智慧晶片出口發布最新一輪限制措施。一名參加了黃仁勳北京迎春會的分析師表示，黃仁勳此時到訪中國，一是傳遞友好的姿態，代表市場的重要性；二是親身傾聽並感受來自中國市場的聲音。

近年輝達不斷在中國市場擴張，以加大AI領域的研發實力。黃仁勳先前透露，輝達在北京、上海、深圳3地的員工已達到約4000人規模；輝達在中國的研發不僅支持中國市場，大部分研發也針對全球市場。

黃仁勳此行沒有公開談論關於輝達的人工智慧產品在陸銷售情況，但他強調，人工智慧的發展正在加速各行各業。述及中國市場時，黃稱，輝達已經在中國開展業務超過25年，最早在遊戲行業建立用戶基礎，讓很多從小在輝達影響下的遊戲玩家，成為了該公司的研發人員。

輝達執行長黃仁勳21日現身上海陸家嘴的中餐廳與團隊聚餐，這是他此次訪中陸行程最後...
輝達執行長黃仁勳21日現身上海陸家嘴的中餐廳與團隊聚餐，這是他此次訪中陸行程最後一站，在上海他還去了輝達位於張江的研發中心，與研發團隊交流。（路透）

輝達 黃仁勳 人工智慧

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