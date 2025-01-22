我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

物勒工名 「劉德華」600年前為朱元璋燒磚 目前已找到6塊

中國新聞組╱北京22日電
南京城牆博物館裡有一塊「劉德華」磚，成為遊客關注焦點。(取材自陜視新聞)
南京城牆博物館裡有一塊「劉德華」磚，成為遊客關注焦點。(取材自陜視新聞)

南京城牆博物館裡有幾塊著名的「劉德華」磚，據悉，朱元璋定都應天(今南京)，修建應天城的時候，動員了當時江南幾百萬軍民一起造城牆磚，為了保證質量，每一塊城牆磚上都有銘文，確定這塊磚可以追溯到某個地方的某個人。劉德華就是當時給應天城造磚的一名普通人，據了解，目前已經找到了6塊「劉德華」造的城牆磚。

陜視新聞報導，南京城牆博物館收藏許多來自600年前的明代南京城磚，每塊磚上不但刻有產地，製作年代、製作人等資訊，記錄當年的責任管理和追究制度，而在成千上萬留名的造磚工匠中，竟有一名工匠和香港天王劉德華意外撞名，成為眾多遊客關注的焦點。

報導指出，從銘文可知，當年的造磚人「劉德華」是明初瑞州府上高縣人，在城磚燒製中既扮演了「甲首」的角色，又是「燒磚人夫」。「甲首」是明城磚燒製中的農村基層組織管理者，「燒磚人夫」又稱「造磚人」，是直接參與燒製城磚工役的普通百姓。

據報導，目前已經找到6塊「劉德華」造的城牆磚。而600多年前劉德華造的磚」，也反映了中國古代的「物勒工名」制度。

「物勒工名」是指器物的製造者要把自己的名字刻在器物上面，以方便管理者檢驗產品質量，該制度是中國最早的問責制，也是古代建築、產品質量的重要保障。

劉德華 博物館 香港

上一則

「爆竹炸麵粉」小紅書掀高危險跟風 網：小心派出所過年

下一則

等餐空檔寫下6000首詩 「外賣詩人」王計兵獲邀上春晚

延伸閱讀

劉德華看好選秀落敗的「她」如今成「甄嬛」一線紅星

劉德華看好選秀落敗的「她」如今成「甄嬛」一線紅星
火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」

火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」
劉德華演唱會傳火警、有人打鬥？ 8起報案「全是假」 警疑惡作劇

劉德華演唱會傳火警、有人打鬥？ 8起報案「全是假」 警疑惡作劇
開四大天王演唱會？劉德華：我想，真想

開四大天王演唱會？劉德華：我想，真想

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通