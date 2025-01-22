物勒工名 「劉德華」600年前為朱元璋燒磚 目前已找到6塊

南京城牆博物館裡有一塊「劉德華」磚，成為遊客關注焦點。(取材自陜視新聞)

南京城牆博物館 裡有幾塊著名的「劉德華 」磚，據悉，朱元璋定都應天(今南京)，修建應天城的時候，動員了當時江南幾百萬軍民一起造城牆磚，為了保證質量，每一塊城牆磚上都有銘文，確定這塊磚可以追溯到某個地方的某個人。劉德華就是當時給應天城造磚的一名普通人，據了解，目前已經找到了6塊「劉德華」造的城牆磚。

陜視新聞報導，南京城牆博物館收藏許多來自600年前的明代南京城磚，每塊磚上不但刻有產地，製作年代、製作人等資訊，記錄當年的責任管理和追究制度，而在成千上萬留名的造磚工匠中，竟有一名工匠和香港 天王劉德華意外撞名，成為眾多遊客關注的焦點。

報導指出，從銘文可知，當年的造磚人「劉德華」是明初瑞州府上高縣人，在城磚燒製中既扮演了「甲首」的角色，又是「燒磚人夫」。「甲首」是明城磚燒製中的農村基層組織管理者，「燒磚人夫」又稱「造磚人」，是直接參與燒製城磚工役的普通百姓。

據報導，目前已經找到6塊「劉德華」造的城牆磚。而600多年前劉德華造的磚」，也反映了中國古代的「物勒工名」制度。

「物勒工名」是指器物的製造者要把自己的名字刻在器物上面，以方便管理者檢驗產品質量，該制度是中國最早的問責制，也是古代建築、產品質量的重要保障。