玩無人機抓黑飛 杭州00後「以機制機」獲2億元融資

蔣正豪18歲時瘋狂地迷上了飛機，一頭栽進無人機世界，大學還沒畢業就拿到第一筆融資，把公司開到了「中國飛谷」。(取材自都市快報)

無人機 愈來愈普及，「黑飛」(未經合法申請、未遵守飛行限制或無合格操作證照的無人機)事件頻傳可能導致機場大量延誤，而00後的蔣正豪提出的解決方案是「以機制機」，他的「無人機反無人機系統」已經被引入機場，重隼科技新一輪2億人民幣(約2764萬美元)融資 更將在春節 前到位。

都市快報「橙柿互動」報導，2002年出生的蔣正豪去年7月剛從溫州理工大學畢業，沒有任何專業背景的他，憑藉對無人機的痴迷和自我摸索，還沒畢業就拿到第一筆融資，把公司開到了「中國飛谷」。

報導指出，蔣正豪18歲時偶然參加了一場無人機趣味賽，就此瘋狂迷上飛機。他報考機械工程專業，在網路惡補，更到無人機相關公司打工，在學校集結了一群航模愛好者，成立WUTP工作室。在蔣正豪的規畫裡，工作室不單單是研發無人機整機，重要的是搭建一個高動力機動性的無人機負載平台，同時針對不同應用場景進行客製化開發。

蔣正豪記得，第一筆業務來自消防局客製化的無人機負載設備。2021年，溫州一名老人在山林裡走失，救援隊藉助無人機熱成像技術，僅用幾個小時就成功找到人。

後來，WUTP工作室業務遍布中國各地，曾參與新疆喀納斯自然保護區特種無人機拍攝、溫州消防載重無人機開發、亞運會場館部分拍攝、衢州九華山泥石流災後緊急防治等。

大學四年，蔣正豪和團隊研發設計的無人機超過千架，包括可抗十級颱風、最快時速可達300公里、在隧道裡做巡視的無人機等。

身為投資圈的老兵，重隼科技聯合創辦人陳濤認為蔣正豪不僅懂技術，還很懂市場，是不可多得的複合型人才，「對科技絕對自信」，是他第一次和蔣正豪見面後給的評價。

近日，重隼科技與中國某航空公司簽訂無人機反無人機系統的合作協議，透過重隼科技自主研發的無人機反無人機系統，有效防止「黑飛」進入機場附近空域。

去年8月，蔣正豪拿到了人生第一筆融資，並把公司開進了南湖未來科技園，和湖畔實驗室以及一眾科研機構、科技公司做起了鄰居；目前，重隼科技新一筆近2億人民幣的融資，即將在春節前就位。