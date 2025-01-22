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等餐空檔寫下6000首詩 「外賣詩人」王計兵獲邀上春晚

中國新聞組╱北京22日電
「外賣詩人」王計兵收到央視邀請，前往現場欣賞春晚。(取材自央視新聞)
「外賣詩人」王計兵收到央視邀請，前往現場欣賞春晚。(取材自央視新聞)

「外賣詩人」王計兵要前進春晚了。近日他收到了總台邀請函，獲邀前往現場欣賞春晚。在觀看了總台春晚首次彩排後，王計兵說：「彷彿一個嚮往大海的孩子第一次聽到了海浪聲。」

央視新聞報導，身為江蘇昆山一名外賣員的王計兵有著另一個身分，他在等餐、等電梯的空檔，把詩歌寫在紙片上、寫在掌心裡，累積了近6000首作品，更出版了4本詩集，也被稱為「外賣詩人」。王計兵說，詩歌就像一根將身體立住的鋼筋，讓他得以在生活的風浪裡挺立。

初中輟學的王計兵沉默少言，只有在文字的世界裡才能完全敞開自己，對父母、妻子的愛也只能透過詩歌訴說。他說：「我是一個笨拙的人，執著的人。我笨拙地愛著這個世界，執著地用文字記錄著生活。」

對於寫作，王計兵的家人曾不認可，父親更曾經燒掉他寫的小說文稿，妻子也曾鬧過不愉快。他就此再沒有向家人透露過對寫作的渴望，「寫作成了我一個人的事」。

王計兵寫送餐路上形形色色的人，寫每天的所見所聞，用一行行詩歌串起了日常，就連不愉快的經歷都成為寫作素材。

王計兵的成名作「趕時間的人」就是這樣誕生的。一天晚上，他爬上六樓發現，顧客留錯了地址。他聯繫顧客拿到了新的地址，沒想到還是錯的，直到第三次爬上六樓，他才將餐品送達。下班路上，他用一行行文字傾訴自己的內心，寫著「趕時間的人沒有四季，只有一站和下一站」。

3年後，這首詩被轉發到了社交平台後暴紅，王計兵說「就像沙灘上的一粒沙，突然被光照亮了」。然而，他的生活並沒有因此產生太多波瀾，他依然一邊趕路一邊寫作。

有靈感時，王計兵可以在兩小時內寫下十幾首詩歌。他說，寫作就像為他平靜如水的生活中加了一滴調味品，讓日子有了味道。

王計兵的詩集。(取材自央視新聞)
王計兵的詩集。(取材自央視新聞)

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