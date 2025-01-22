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春節假期近 三亞旅遊熱 機場日吞吐逾8萬人次

中國新聞組／北京22日電

春節假期臨近，海南三亞旅遊熱度攀升。三亞鳳凰國際機場寬體機20日扎堆進港，航站樓內的紅色燈籠裝飾營造出年節熱鬧氛圍，旅客絡繹不絕。三亞機場當天提供的數據顯示，1月15日至19日，該機場單日旅客吞吐量連續超8萬人次。   　　 　　

中新社報導，據三亞機場預測，2025年春運期間，該機場計畫執行航班1.7萬架次，預計保障旅客322.6萬人次。多個航司計畫加密三亞航線，並針對重點客源地航線增加寬體客機投放。國際航線方面，三亞機場運營境外航線26條，航線覆蓋莫斯科、新加坡、倫敦、首爾等21個境外重點客源城市。

冬日行走在三亞，無論是海灘、酒店，還是景區、中醫療養場所，常見外國遊客身影。「三亞溫暖的氣候對我們非常具有吸引力，因為免簽政策和直飛航線，來三亞很方便，我們每天都會在美麗的海邊度過大半天時光」。俄羅斯索菲亞一家，在地處熱帶的三亞享受假期。

國際旅行活動及服務預訂平台客路（Klook）近日與三亞市旅遊發展局簽署合作備忘錄，規畫布局三亞旅遊市場。客路中國區政府關係總經理胡穎藝表示，客路將為三亞的海外旅客量身定做融合文化、美食與自然美景的旅遊產品。   　　 　　

「從去年12月開始，景區接待遊客量和酒店入住率就有明顯提升了」。三亞·亞特蘭蒂斯市場公關高級總監徐翔宇介紹，為豐富春節旅遊市場，亞特蘭蒂斯推出燈會嘉年華，融合非遺彩燈藝術、巨型機甲巡遊裝置、水族館夜遊、無人機水幕秀等多元娛樂元素，打造夜間消費新場景。 　　

「今年三亞將推出1000款以上特色旅遊產品」，三亞市市長陳希表示，近期三亞將舉辦白俄羅斯國家歌舞團演出、周杰倫演唱會等大型活動，歡迎中外遊客到三亞看演唱會、逛免稅店、嘗美食，體驗碧海藍天潛水衝浪，享受陽光沙灘椰風海韵。

白俄羅斯 春節 新加坡

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