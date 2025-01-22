我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱臉貼冷屁股？川普才暖問金正恩過怎樣 北韓僅2句話報導就職

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

FT：華為搶攻AI另闢蹊徑 擴大中國市占 避開Nvidia優勢

編譯簡國帆、記者林宸誼／綜合報導
華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」任務，擴大中國的AI晶片市占。(路透)
華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」任務，擴大中國的AI晶片市占。(路透)

輝達(Nvidia，另譯英偉達）對中國銷售面臨美國管制之際，華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推論」（Inference）任務，避開輝達優勢領域，擴大中國的AI晶片市占。

英國金融時報（FT）報導，中國主要AI企業都仰賴輝達的繪圖處理器（GPU）訓練大型語言模型，但華為不想挑戰輝達晶片在訓練領域的的地位，而是把自製最新的昇騰（Ascend）AI晶片，定位為中國企業在執行「推論」工作時的硬體選擇，押注若模型訓練腳步放慢以及聊天機器人等AI應用更廣獲採用，推論的需求將升高。

報導引述華為的員工和昇騰的客戶指出，華為聚焦於技術挑戰較低，但也可望有利可圖的路徑，也就是翻新以輝達晶片訓練的AI模型，以昇騰晶片運行。由於輝達和昇騰的軟體系統不同，華為正幫助企業使用另一套讓兩個系統相容的軟體工具。

生成式AI的學習通常可分為訓練與推論兩個階段。推論是指大型語言模型（LLM）在生成回應時所進行的計算。

在華為蘇黎世研究室研究推論加速的資深AI研究員薩查洛波洛斯說，訓練很重要，但只會進行幾次，華為主要聚焦於最終將服務更多客戶的推論。

中國已敦促當地科技巨擘採購更多華為的AI晶片，降低對輝達的依賴。報導引述一名熟悉輝達中國營運的消息人士說，華為被輝達內部視為在中國的最重大競爭對手華為的晶片設計能力已「進步」。

華府已針對管制出口管制AI晶片的對中出口，希望阻礙中國在敏感科技的進展，因此中國企業無法取得最先進的GPU，而是只能獲得效能較低的輝達H20晶片，但因為仍比當地其他選擇更好，因此需求依然熱絡。

SemiAnalysis估算，輝達去年在中國出貨100萬組H20晶片，銷售額120億美元(約872億人民幣為)，銷量為昇騰910B的兩倍。

分析師和華為研究員說，受叢集的技術問題影響，昇騰還沒準備好在模型訓練上取代輝達的晶片。華為還面臨說服客戶不使用輝達Cuda軟體的挑戰，因為該軟體容易使用，也能大幅加速數據處理。

但華為即將發布的升級版AI晶片昇騰910C，預料將處理這些憂慮，一名華為員工說，新一代硬體預料將搭配改善後的軟體，讓開發者更容易使用。

SemiAnalysis首席分析師帕特爾說，輝達專為中國推出的H20 GPU，占了中國銷售AI晶片的大多數，但隨著華為擴大製造產能，領先幅度正迅速縮小。

中國產業人士審慎認為，華為推動AI晶片之舉，正受限於供應不足，FT說，有兩家華為的潛在客戶都表示無法取得晶片。分析師已說，美國的出口管制讓中國晶圓廠只能依賴較舊的晶片製造設備，也可能增添華為的製造挑戰。

為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。(視頻截圖)
為昇騰910B晶片是中國市場上最具競爭力的AI晶片。(視頻截圖)

華為 晶片 輝達

上一則

取消制裁魯比歐？中未正面回應：「中美高級官員保持接觸」

下一則

重磅快評／TikTok未來命運如何 川普都是贏家

延伸閱讀

中國智慧手機銷量 華為上季市占第1 蘋果落居第3

中國智慧手機銷量 華為上季市占第1 蘋果落居第3
黃仁勳：Nvidia重新發明電腦 成為AI發展關鍵

黃仁勳：Nvidia重新發明電腦 成為AI發展關鍵
蘋果iPhone上季在中國銷量大跌18% 市占落居第三

蘋果iPhone上季在中國銷量大跌18% 市占落居第三
有3大原因 川普2.0可能保留晶片法

有3大原因 川普2.0可能保留晶片法

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通