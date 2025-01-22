嚴重供給過剩 中國餐飲業去年倒閉近300萬家 創新高

數據顯示，中國過去一年有近300萬家餐飲門店歇業，創下新高。從需求層面看，消費者面對資產縮水，消費觀趨於理性務實，更追求性價比；從行業層面，中國全國餐飲門店已嚴重供給過剩，行業「內卷」（指內部過度競爭）加劇，導致出清現象越來越普遍。有分析更指，今年上半年可能還會迎來一波更猛烈的閉店潮。

據中國餐飲產業媒體「紅餐網」報導，過去一年歇業的餐廳類型涉及廣泛，涉及正餐、茶飲、咖啡 、烘焙、火鍋、甜品、自助餐和烤肉等各大品類。許多餐廳更傳出破產 、跑路、欠薪或被討債等負面消息。

位於北京的義大利 餐廳「Opera BOMBANA」曾是名流雲集的用餐場所，卻在經營11年後，於去年4月1夜倒閉；上海有米其林三星主廚坐鎮的「L'Atelier 18」甫於去年初開業，到同年中旋即倒閉；還有被視為「深圳最難預定牛排店」的牛排館燃扒房Steak house也被曝歇業，有消費者稱人民幣逾1000元(約137美元)的儲值都還來不及使用。

更多品牌選擇大幅縮減門市數量或退出中國市場。連鎖飲料店「厝內小眷村」顛峰時期曾開出近500門市，截至去年12月初，只剩下不到50家店；連鎖火鍋店「哥老官」的門市數量從鼎盛時期的100餘家，減至60多家；日本摩斯漢堡則在去年6月宣布退出中國市場，關閉六家門市。

分析指出，需求層面來看，由於外部環境不確定性增加，中國消費者愈來愈理性，會追求更具性價比的餐飲品類，精緻餐飲或網紅餐廳就會受到較大衝擊；至於行業層面，相關數據顯示，中國餐飲已嚴重供給過剩，中國每1000人就擁有7家餐飲門店，這項數據在世界排名第一，並造成行業「內卷」加劇。

民食之本創始人歐峰指出，中國的餐飲行業在經歷快速成長後，目前進入到衰退過程，如果今年經濟有所好轉，到了年底餐飲行業也會好起來，但在此之前，餐飲行業的大洗牌仍是必然，今年上半年可能還會迎來一波更猛烈的閉店潮。