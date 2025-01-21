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酷似丁真、藏語溜 拉薩00後成為春晚最年輕主持人

中國新聞組／北京22日電
斯塔羅布。（取材自潮新聞）
斯塔羅布。（取材自潮新聞）

春晚最年輕的主持人來了。央視總台日前官宣春晚主持人，其中拉薩00後「牧民的孩子」斯塔羅布走上了最高的舞台，將與總台著名主持人、拉薩文旅宣傳推廣大使朱迅等眾多優秀主持人一起亮相。據了解，今年春晚主持人採「5+8」模式，由北京主會場五名主持人搭配重慶、湖北、江蘇、拉薩等分會場的八人。

00後主持人斯塔羅布是春晚最年輕的主持人。（取材自極目新聞）
00後主持人斯塔羅布是春晚最年輕的主持人。（取材自極目新聞）

極目新聞報報導，2000年8月出生的斯塔羅布是西藏那曲比如縣人，畢業於剛剛升本的拉薩師專。在校期間，憑藉著酷似丁真的外貌和良好的藏語主持，收獲一大波校園粉絲。2023年，斯塔羅布應聘拉薩融媒體中心，擔任「都市導航」欄目主持人，成為拉薩融媒首位00後主播。

知道自己入選春晚分會場主持人後，斯塔羅布心情十分緊張和激動，他說，「能上春晚是我想都不敢想的事。在西藏眾星雲集的浩大主持人隊伍裡，我剛畢業就可以獲得這樣寶貴的機會，這真是『潑天的富貴』。」斯塔羅布坦言，「我一定會爭分奪秒加緊練習，不辜負所有人的信任，接住這『潑天的富貴』。」

00後主持人斯塔羅布（右）是春晚最年輕的主持人。（取材自極目新聞）
00後主持人斯塔羅布（右）是春晚最年輕的主持人。（取材自極目新聞）

據了解，今年春晚這些主持人中，還有兩位90後。

其中，馬凡舒1993年11月6日出生於黑龍江省哈爾濱市，籍貫山東，畢業於中國傳媒大學。2014年，因擔任中央電視台體育頻道「天下足球」節目的主持人而被眾多球迷認識。2022年首次主持中央廣播電視總台春節聯歡晚會，2025年已是連續第四年主持中央廣播電視總台春節聯歡晚會。

另外，此次擔任無錫分會場主持的王音棋是江蘇人，1991年5月1日出生於興化。她甜美清新的外形引起很多人關注，被網友讚為「央視最美實習女主播」 ，還被譽為「小劉亦菲」。2023年10月5日，首次作為「新聞聯播」主播亮相，成為該節目首位90後主播。

春節 足球 劉亦菲

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