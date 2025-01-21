才宣布春節假期23天 張雪峰給員工發2000萬年終 網友：想應徵

考研名師張雪峰。（取材自北京青年報）

日前宣布公司今年春節 放假23天的考研名師張雪峰又釋利多了，他在直播中表示，公司員工年終獎和績效共發了2000萬元（人民幣，下同，約274萬美元），以員工人數350人來算，平均每人可得近6萬元，引發網友熱議。

綜合北京青年報、雷達財經報導，近日張雪峰就多次因宣傳公司福利 待遇而成為網路討論焦點，2024年12月，張雪峰公司峰學未來舉辦年會活動，隨後，「張雪峰公司年會撒現金」登上熱搜，他還對此辟謠稱中獎者都是紅包轉帳，只有一個合作夥伴現場帶的是現金。

今年1月，張雪峰又因「上4休3」、「公司春節超長假期」引發熱議。據此前報導，張雪峰原計畫公司春節放假到2月6日（大年初九），結果看錯日子，「但話都說出去了，視頻都放出去了，一下子就成了放23天，現在想想是有點多。」

張雪峰曾表示，自己從不會給員工制定KPI，給員工的福利一個也不能少，如果公司允許，他願意為員工多占用一天的工作時間，並且公司會雙倍奉還。

從超長假期到高額年終獎，網友對峰學未來的員工福利羨慕不已，有人高喊「好想有這樣的老闆」、「我要去應聘」，不少人也好奇張雪峰到底多有錢？

據了解，2016年以「七分鐘解讀34所985高校」視頻成功出圈的張雪峰，透過頻繁參與綜藝節目、經營社群媒體 方式，不斷擴大自己的影響力，之後更以賣書、帶貨等管道變現。擁有數千萬粉絲的他，早完成了從老師到老闆的身分轉變，更建立起自己的商業帝國。天眼查顯示，張雪峰擔任九家公司法定代表人，並持有七家公司股份。

張雪峰還曾表示自己名下的其中一家公司即將上市，上市後變現可掙幾個億左右，兩年後還能實現財富自由，而另外一家公司的估值在5億至8億元之間。

另外，張雪峰實控的蘇州峰學蔚來教育科技有限公司規模擴大明顯，2022年交社保的員工是73人，2023年交社保的員工是228人。據此計算，一年時間，員工增加155人，員工數是2022年的三倍。