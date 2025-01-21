江蘇造船技術加快形成領先優勢 交船期排到2028年

2024年，江蘇船舶海工出口規模占中國三分之一。圖為位於長江入海口北翼的江蘇南通，集長江水道和黃金海岸於一身，是發展船舶海工產業的天然港灣。（新華社）

江蘇省第14屆人民代表大會第三次會議19日在南京召開，省長許昆林在政府工作報告中提到，2024年江蘇船舶海工出口規模占中國三分之一。2025年，江蘇將推動高技術船舶、海工裝備加快形成領先優勢。

中新社報導，2024年，全球船市復甦向好，造船業進入景氣區間。作為中國船舶和海洋工程裝備產業第一大省，江蘇船舶、海工裝備訂單激增。至去年上半年，江蘇省造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大造船指標已連續15年位居中國首位。一些船海裝備企業手持訂單飽滿，總裝造船企業交船期排到2028年。南京海關數據顯示，去年前11個月，江蘇出口各類船舶953.4億元人民幣（約131億美元）、同比增長56.9%，出口規模位居中國首位。

此次江蘇省兩會 上，多位江蘇省政協委員對江蘇船舶海工產業建言獻策。

江蘇省政協委員趙式明觀察到，國際航運上游產業脫「碳」趨勢愈發明顯，新能源船舶需求量持續上升，造船業面臨綠色低碳轉型的挑戰。江蘇在綠色新型發動機領域，尤其是在液化天然氣、甲醇、氨燃料等低碳、零碳排放燃料方面的核心技術話語權不足，新技術、新工藝研發力度及新設備應用不夠充分，綠色船舶配套供應鏈 、產業鏈有待完善。

趙式明認為，當前船舶建造產能擴張，反映出造船市場處於上升期。但航運業是一個強周期產業，需未雨綢繆。她建議江蘇在船用設備製造、船舶智造、新燃料、新材料等領域推出標準，構建船舶建造綠色生態圈；探索國際航運增值服務、數據交易業務；加快船舶總裝建造數位化轉型，統籌船舶建造工業互聯網平台；創新「造船+航運金融」模式，探索海事離岸金融服務，探討船舶資產交易及證券 化等前沿問題。

江蘇省政協常委、連雲港市政協副主席、民革連雲港市委會主委馬強建議，江蘇要聚焦深海裝備產業鏈關鍵環節，構建大中小企業協同融通、產業鏈創新鏈深度融合的生態體系。