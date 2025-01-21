我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

「繁花」榮獲表彰 胡歌進官場 任民盟宣傳委副主任

記者賴錦宏／綜合報導
胡歌已是民盟中央宣傳委員會副主任。圖為他去年6月赴台參加活動。(記者李政龍／攝影)
胡歌已是民盟中央宣傳委員會副主任。圖為他去年6月赴台參加活動。(記者李政龍／攝影)

曾以劇集「瑯琊榜」走紅、主演「繁花」而聲名大噪的中國男演員胡歌，在2019年加入中國民主同盟後，如今已是民盟中央宣傳委員會副主任。民盟為中國八個中共領導的「民主黨派」之一。

來源：YouTube

「中國民主同盟」微信公眾號11日發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。先前，中央宣傳部印發表彰決定，對第17屆精神文明建設「五個一工程」組織工作先進單位及優秀作品進行表彰，共105部作品獲「優秀作品獎」。

該公眾號披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇「繁花」、「縣委大院」榮獲表彰，意味胡歌現已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

43歲的胡歌2004年出道後演出不少影視作品，代表作有電視劇「仙劍奇俠傳」、「瑯琊榜」、「繁花」等。澎湃新聞稱，胡歌於2019年6月加入民盟。

「中國民主同盟」官網資訊顯示，民盟是主要由文化教育以及相關的科學技術領域高、中級知識分子組成，具有政治聯盟特點，「接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作，進步性與廣泛性相統一的中國特色社會主義參政黨」。民盟於1941年3月在重慶祕密成立，當時的名稱是「中國民主政團同盟」。

胡歌因出演香港導演王家衛執導的影劇「繁花」，以「寶總」一角再攀事業高峰。(取材自...
胡歌因出演香港導演王家衛執導的影劇「繁花」，以「寶總」一角再攀事業高峰。(取材自微博)

胡歌 繁花 共產黨

上一則

案發至伏刑「史上最快」…珠海、無錫隨機殺人案 2兇手處死

下一則

黃仁勳在北京大讚華為3摺機 還說中國有「養育之恩」

延伸閱讀

「繁花」、「縣委大院」獲表彰 男主角胡歌任民盟中央宣傳委員會副主任

「繁花」、「縣委大院」獲表彰 男主角胡歌任民盟中央宣傳委員會副主任
不甩川普？強生：TikTok禁令須執行、有270天為何不賣？

不甩川普？強生：TikTok禁令須執行、有270天為何不賣？
自拍定位露餡？ 「劣跡藝人」鄭爽爆悄悄從美返中

自拍定位露餡？ 「劣跡藝人」鄭爽爆悄悄從美返中
洛杉磯豪宅被燒？馮小剛：我有倒楣事一定第一時間通知

洛杉磯豪宅被燒？馮小剛：我有倒楣事一定第一時間通知

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告