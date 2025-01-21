「繁花」榮獲表彰 胡歌進官場 任民盟宣傳委副主任

胡歌已是民盟中央宣傳委員會副主任。圖為他去年6月赴台參加活動。(記者李政龍／攝影)

曾以劇集「瑯琊榜」走紅、主演「繁花 」而聲名大噪的中國男演員胡歌 ，在2019年加入中國民主同盟後，如今已是民盟中央宣傳委員會副主任。民盟為中國八個中共領導的「民主黨派」之一。

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「中國民主同盟」微信公眾號11日發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。先前，中央宣傳部印發表彰決定，對第17屆精神文明建設「五個一工程」組織工作先進單位及優秀作品進行表彰，共105部作品獲「優秀作品獎」。

該公眾號披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇「繁花」、「縣委大院」榮獲表彰，意味胡歌現已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

43歲的胡歌2004年出道後演出不少影視作品，代表作有電視劇「仙劍奇俠傳」、「瑯琊榜」、「繁花」等。澎湃新聞稱，胡歌於2019年6月加入民盟。