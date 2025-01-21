全球出行僅需3小時不是夢…川企超「竄天石猴」明年首飛

超音速飛機「竄天石猴」首次對外展示。（取材自紅星新聞）

中國超音速飛機發展再邁步，四川凌空天行科技公司20日發布下一代超音速飛機驗證機「竄天石猴」，巡航速度可達4馬赫，全球出行僅需3小時，預計2026年完成首飛。同步亮相的還有下一代「觔斗雲」發動機「JINDOU-400S」，不但要打造「西遊宇宙」，更要讓成都蛻變成全球超音速飛行樞紐。

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紅星新聞報導，四川凌空天行飛機總工程師鄧帆表示，「竄天石猴」超音速飛機機型長度為7米，重量1.5噸，配備雙發動機，整體設計修長，採用黑色塗裝配以橙色點綴。其巡航速度可達4馬赫（四倍音速，約4900公里/小時），飛行高度達20公里，全球出行僅需3小時。

據鄧帆介紹，在技術層面，「竄天石猴」採用了多項創新技術。例如，其發動機採用了旋轉爆震燃燒技術，這種燃燒方式產生的強大能量推動發動機工作，火焰傳播速度高達每小時7000公里。根據規劃，「竄天石猴」將在2026年首飛，標誌著「雲行」系列超音速飛機邁入密集研發與試飛的新階段。另外，高速客機「齊天大聖」將在2030年實現客機原型機首飛。

本次發布會還推出了下一代「觔斗雲」發動機「JINDOU-400S」，距離上一代的JINDOU-400僅6個月的時間。觔斗雲「JINDOU-400S」發動機將用在「竄天石猴」驗證機上，結構設計更加優化、重量更輕、長度縮短。在保證性能的前提下，發動機的功率重量比和推力顯著提升，從而為飛行器提供更強大的動力支持。

鄧帆表示，過去一年多，公司在成都已建立起一支約200人、具有實戰經驗的航空航天類人才隊伍，「我們計劃打造一個『西遊宇宙』。」

關於下一步打算，鄧帆透露，四川凌空天行位於成都未來科技城的基地計劃於今年建設完畢，屆時將在成都形成完整產業鏈，打造全球超音速飛行樞紐。「未來，包括『觔斗雲』、『竄天石猴』等在內的發動機、飛機等產品序列，不僅研發在成都，其製造、總裝、出廠等完整產業鏈都將在成都完成。」