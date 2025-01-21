我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

黃仁勳在北京大讚華為3摺機 還說中國有「養育之恩」

中國新聞組／北京21日電
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳行程滿檔，五天跑了深圳、台北、北京三城市，接下來還要赴上海，釋出對華人市場的重視。他在北京活動中多次使用中文表達對中國文化的熱愛，並讚賞華為三摺疊手機，稱「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」，更表示在一定程度上，「中國『養育』了輝達」。但有中國網友認為，黃仁勳的反應是演的。

來源：YouTube

綜合IT之家、21世紀經濟報導，黃仁勳近日出席了輝達在深圳、北京的迎春會，他強調，輝達在中國發展已經超過25年，擁有近4000名員工，在深圳、香港、北京、上海等地都有設立分公司。回顧開啟中國市場的歷程，黃仁勳特別提到了電腦顯卡GeForce，「GeForce在中國非常成功，這很重要，在一定程度上，中國『養育（raised）』了輝達，輝達和中國科技產業一同成長。」

在活動中，黃仁勳體驗了華為的Mate XT三摺疊手機，對其設計和技術表示高度讚賞，更表示這款手機非常適合他，因為他熱愛閱讀，其多摺疊形態為閱讀和觀影提供了極大的便利。黃仁勳還將這款手機與傳統手機進行了對比，並用中文稱「厚度差不多嘛」。

然而許多中國網友看了視頻後，認為黃仁勳的反應是演的，紛紛在底下留言，「演技太浮誇」、「厲害真厲害，演是真的演」。

在輝達繼續扎根中國市場的同時，當前正值全球經濟與地緣政治局勢複雜多變之際，外界也關注川普上任美國總統後對於輝達等科技企業的影響。被問及川普上任後，中美關係是否會更好時，黃仁勳說：「我希望如此。」

輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)

黃仁勳在五天時間內，馬不停蹄跑了深圳、台北、北京，接下來還將轉赴上海參加輝達上海公司年會。雖然這是每年例行的「年會之旅」，但今年相比往年更開放，並強化了和中國本地生態鏈的緊密合作，顯示了輝達對中國市場的重視。他更多次用中文與媒體交流，透露自己最喜歡的中國菜餚是辣子雞，還特別提到深圳是一座充滿活力的年輕城市，每次到訪都能感受到新的變化。

黃仁勳此次訪華行程緊湊且內容豐富。1月15日，他參加了輝達深圳分公司的年會；16日出席了台灣矽品精密潭科廠的啟動儀式；17日與台積電董事長魏哲家共進午餐，並參與了緯創的小年夜慶典及台灣地區分公司的尾牙活動；18日，據傳他與多位台灣供應鏈高層進行會面；19日，黃仁勳現身北京迎春會。接下來，他還將參加輝達上海公司的年會。

輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)
輝達執行長黃仁勳高度讚賞華為3摺機Mate XT。(取材自IT之家)

輝達 黃仁勳 川普

上一則

「繁花」榮獲表彰 胡歌進官場 任民盟宣傳委副主任

下一則

TikTok為何能大逆轉？美1神祕富豪、幕後推手浮上水面

延伸閱讀

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia

黃仁勳在北京讚華為3摺機「不可思議」 稱中國有恩於Nvidia
黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低

黃仁勳赴北京吃尾牙 指Nvidia中國員工離職率全球最低
喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴

喊AI TEAM TAIWAN…黃仁勳宴請台灣夥伴 再赴張忠謀家晚宴
黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

黃仁勳招待高身價科技大老 一桌不到250美元

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告