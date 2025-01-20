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深圳五星飯店推79元「剩菜盲盒」 餐點「冷掉」仍被瘋搶

記者賴錦宏／綜合報導
深圳五星級飯店「剩菜盲盒」自助餐，大受消費者歡迎。（取材自深圳微時光公眾號）
深圳五星級飯店「剩菜盲盒」自助餐，大受消費者歡迎。（取材自深圳微時光公眾號）

中國最近興起到五星級飯店吃「剩菜盲盒」自助餐的風潮。一名叫「白粥」的作者，於「深圳微時光」微信公眾號撰文指，深圳有五星級飯店推出售價79元（人民幣，下同，約10.8美元）的「剩菜盲盒」自助餐券，大受消費者歡迎。

文章指出，深圳一頓海鮮自助餐，收費最少200元起跳。但如今只要用上79元，就可品嘗原價200多元的自助餐菜式。這款被深圳打工仔稱為「深夜食堂」的自助餐盲盒，用餐時間固定在晚上8時半至9時半，盲盒中的菜品取決於當天的顧客食量的多寡。他們吃得少，便留下多一些種類。文中指出，餐券很受歡迎，幾乎一推出即被秒搶。嘗試過的人，有的遺憾相識甚晚；但也有人捶胸頓足，認為完全不值。

文章介紹一間位於深圳龍華清湖的五星級飯店所推出的剩菜盲盒，飯店根據每天剩下的菜品來評估放出的盲盒名額，餐券每天中午12時在網上上架，少的時候是兩、三個名額，多的時候是10個，目前已放出近300個名額。餐券只能在當天晚上的8時半使用，不能留到下一次；用餐前5個小時不能取消，但可以轉讓餐券。

文章作者稱，搶了三天才成功搶到一張餐券，當天他吃到的菜式和其他自助餐的菜品沒有太大差別，除了少數比較昂貴的料理之外，生魚片、家常菜和甜品水果等都有。此外，剩菜盲盒為避免浪費，不會重新加熱，不少菜色已冷掉。

文章最後稱讚五星級飯店環境乾淨衛生，用餐超時也不會被驅趕，整體來說，服務還不錯，性價比高。

不過，也有人吃過剩菜盲盒自助餐後給了差評。一名女消費者表示，剛開始可能很好，現在推廣起來了，名額從兩三個變成了十幾個，變成吃剩菜也要搶。還有客人說，為了值回票價，搶著吃一些平時自己都看不上的東西，像是花了80元當上一次「難民」，「人少的時候可以，但也不是說很值，完全看運氣。」

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