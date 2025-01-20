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河南兩會關注胖東來現象 可作擴大內需、振消費典範

中國新聞組╱北京20日電
去年胖東來獲利1.4億人民幣，遠超目標，圖為北京民眾在胖東來選購商品。(中通社)
去年胖東來獲利1.4億人民幣，遠超目標，圖為北京民眾在胖東來選購商品。(中通社)

「胖東來頻頻出圈，被網友稱為沒有淡季的6A級景區」，在1月18日開幕的河南省14屆人大三次會議上，胖東來再次被寫進河南省政府工作報告。

中新社報導，胖東來是創建於河南許昌的超商，因服務好、品質優，以及獨特的員工激勵和讓利策略走紅網路，引發大量客流、人流前往參觀體驗，進而帶動周邊文旅消費市場火熱。 　　

這是河南省政府工作報告連續第二年點讚胖東來。2024年河南省政府工作報告提到，支持胖東來等流量超商發展。 　　

對此，河南省政協委員管家民認為，胖東來被讚是因為它代表了一種新消費現象，可作為擴大內需、提振消費的典範，有利於擴大流量經濟規模，促進有潛能的消費，希望加以引導，培育更多的胖東來。 　　

河南省人大代表菅聰聰認為，胖東來的經營模式觸動了消費者情感共鳴，這超越了傳統的交易範疇，帶來消費者購物體驗轉化。 　　

實際上，胖東來只是河南文旅消費不斷煥新的表現之一。今年河南省政府工作報告提到，2024年河南文旅市場持續火熱，接待遊客突破10億人次，旅遊收入超兆元人民幣，並將開展文旅產業鏈群建設三年行動等列入2025年工作重點。 　　

河南省政協委員張祥宇認為，胖東來頻頻出圈，是文旅大融合階段、互聯網時代的典型現象，意味著文商旅融合邁向新賽道。他表示，藉助產業鏈群構建文旅新業態，不僅能深化文旅底蘊，還能推動河南成為文化創新引領區。

中國商業經濟學會副會長宋向清稱，河南在文旅消費領域持續展現新思維、新業態，給遊客帶來了更加多元和個性化的體驗，從而增強了吸引力與競爭力。

河南 超商

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