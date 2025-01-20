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春晚亮點搶先劇透 主持5+8、無障礙轉播請出邰麗華

中國新聞組／北京20日電
2025年春晚主持人陣容發布，北京主會場由任魯豫、撒貝南、尼格買提、龍洋、馬凡舒擔綱。（央視視頻截圖）
2025年春晚主持人陣容發布，北京主會場由任魯豫、撒貝南、尼格買提、龍洋、馬凡舒擔綱。（央視視頻截圖）

央視「2025年春節聯歡晚會」發布5+8主持人陣容。北京主會場：任魯豫、撒貝南、尼格買提、龍洋、馬凡舒；重慶分會場：張韜、何苗苗；湖北武漢分會場：楊帆、陳超；西藏拉薩分會場：朱迅、斯塔羅布；江蘇無錫分會場：王音棋、李好。此外，春晚亮點也被劇透，以中軸線為靈感的創新節目「棟樑」值得期待。此外，此次春晚將首推視障版和聽障版無障礙轉播，也引發關注。

上觀新聞報導，北京中軸線申遺成功，再次吸引全球對中國古代建築的關注。「棟樑」也是繼「中國色彩」「中國紋樣」之後，總台春晚聚焦於「中國建築」，再一次豐富中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性表達。節目將運用總台虛實融合超高清製作系統，採用「XR+數位孿生+VP」融合拍攝，透過打造無限延展的虛擬舞台空間，再現中國古建的千年神韻與文化內涵。

今年春晚首次推出視障版和聽障版無障礙轉播。手語演員透過AR虛擬技術，置身春晚演播大廳進行手語「解說」。豎屏多畫面包裝同步呈現春晚實況與手語演員畫面，輔以AI語音技術製作字幕，滿足聽障人士的觀賞需求。同時，透過音訊對春晚節目進行創作解讀與背景拓展，讓視障人士更能「聽」春晚。

封面新聞報導指出，參與此次無障礙轉播的中國殘疾人藝術團團長、藝術總監、國家一級演員邰麗華，20年前曾經因為「千手觀音」驚艷世界。時隔20年重返春晚，她在北京接受面對面的獨家專訪，深入分享了這一創新舉措背後的故事。

邰麗華將參與春晚手語翻譯工作。（取材自封面新聞）
邰麗華將參與春晚手語翻譯工作。（取材自封面新聞）

時間回溯到2005年春晚，由21位聽障人士經過無數日夜訓練、最終完美呈現的舞蹈「千手觀音」驚艷了全世界。 20年來，「千手觀音」一直被模仿，卻從未被超越。作為這支舞蹈的領舞演員，邰麗華也從台前走向幕後，完成了從舞者到管理者的轉變。

這次春晚中，13位來自藝術團的聽障演員，將和4位手語老師一起，參與整台晚會的手語翻譯。

13位演員、4位手語翻譯、四個多小時的演出，涵蓋歌舞、小品、相聲、戲曲等全類型手語藝術表達，難度指數可謂爆表。 「對我們來說，有很多類型都是第一次嘗試，尤其相聲、小品，不僅要直譯台詞，還有『二創』表演，讓聽障朋友了解其中的幽默感。」例如看似簡單「回眸」二字，考慮到手語翻譯僅能表示「回頭」意義，邰麗華特別要求演員加入眼神、表情和肢體動作，以生動、直觀且兼具趣味性的方法，傳遞作品中的真實表達。

儘管困難不少，挑戰連連，邰麗華卻用「幸福」作為關鍵詞，來詮釋這一路的披荊斬棘。 「面對突如其來的幸福，我們沒有其他的選擇，只有去幹、去練！所有人都是以學習的狀態去鑽研、去消化，所有的努力都是為了把每個節目、每個作品完整地、直觀地、翔實地呈現出來。

邰麗華的千手觀音表演曾在20年前登上春晚，驚艷全世界。（取材自封面新聞）
邰麗華的千手觀音表演曾在20年前登上春晚，驚艷全世界。（取材自封面新聞）

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