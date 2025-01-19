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紐時評論：美中網民在小紅書聯歡 是一種「歡樂嘲弄」

中國新聞組／北京19日電
模仿川普教中文的影片已經獲得超過13萬點讚。（取材自觀察者網）
模仿川普教中文的影片已經獲得超過13萬點讚。（取材自觀察者網）

「用腳投票」的「TikTok難民」大舉湧入小紅書，儼然成了一場中美之間罕見的民間大聯歡。觀察者網報導，美國「紐約時報」文化版評論作者阿曼達·赫斯（Amanda Hess）撰文講述她體驗使用小紅書後的一手觀察。在她看來，這些友好互動正構成了對美國國家安全政策的「歡樂嘲弄」，像是全世界對美國政府開的一個玩笑：你用「擔憂中國干預」逼我們出走，我們走去的卻是另一個中國App

小紅書上一則戲稱自己是「中國間諜朋友」的貼文，已獲得近6萬點讚。（取材自觀察者網...
小紅書上一則戲稱自己是「中國間諜朋友」的貼文，已獲得近6萬點讚。（取材自觀察者網）

赫斯說，她下載小紅書時，小紅書正高掛美區App Store免費應用程式排行榜第一。小紅書的中國「原住民」們不僅「從善如流」地戲稱自己是「新中國間諜」，還教起美國人普通話，並在App內為「難民」建立群聊。

「這是對美國政府打擊TikTok的詼諧評論，也表明用戶多麼容易就可以在其他中國平台上獲得類似體驗。中國的強大用戶和美國的新來者們一起，自發地表演了一場對國家安全政策的嘲弄。

赫斯形容她在小紅書上的體驗像是參加「交流項目」，各種內容「令人眼花瞭亂」。赫斯最喜歡的視頻之一，是一位中國英語教師的搞笑視頻，他學著川普一直以來說到「China」時的怪異腔調。赫斯說，這是一種暗示：「也許是時候讓『美國』也享受同樣待遇了」。赫斯提到，在TikTok用戶看來，美國政府的禁令似乎很愚蠢。

這股趨勢還炒熱了一個新詞「賽博對帳」。用「貓貓稅」破完冰的中美網友，又開啟了「聊家常」模式，從物價、醫保到學費、電費等價格統統對一遍，打破了不少對於彼此日常生活的刻板印象。

「美國的有些宣傳讓我們以為中國人生活得很糟糕，現在這個印象完全被粉碎了。」有美國網友這麼寫道。中國網友也發現，原來「富裕的美國夢」並沒有那麼普遍，至少沒有普及到美國基層民眾。

赫斯認為，如果TikTok禁令生效，美國人繼續留在小紅書，他們可能會主導小紅書的文化，削弱其吸引力、破壞其氛圍。但就目前而言，小紅書仍是一個彌足珍貴的平台，「提供了難得一見的中國人眼中的美國，並經過精心翻譯和包裝，供美國人欣賞」。

據澳洲SBS電視台17日報導，澳洲弗林德斯大學媒體與傳播學講師麗莎·哈里森（Lisa Harrison）博士認為，中美網友間的積極互動也為兩國外交提供了機會。

來自美國南卡羅來納州的貝克斯·伊麗莎白（Bex Elizabeth）則告訴SBS電視台，她在加入小紅書後，很快就被當中一片祥和的氛圍所感染，「所有人都很友好、好客」、「我敢說我現在在小紅書上比在TikTok上玩得更開心。

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