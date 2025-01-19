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中國老教授尋美故知 網友們在小紅書接力 半天就找到人

中國新聞組／北京19日電
李香燦教授在小紅書帳號感謝熱心網友。（視頻截圖）
李香燦教授在小紅書帳號感謝熱心網友。（視頻截圖）

在占領美國App區下載量第一後，小紅書又創造了「大海撈人」的奇跡，一位中國老教授發帖回憶40年前與一名美國教授的交流往事，見其思故人心切，中美熱心網友迅速掀起網路尋人接力，不到半天，就成功聯繫上對方。一場隔著太平洋的跨世紀重逢即將在兩國網友的合力促成下出現。

香港文匯報報導，「如果道丁現在還活著，我還想跟他聊聊。」小紅書博主「李香燦的日記本」，是一位名叫李香燦的爆破安全學教授，退休前就職於原冶金部安全環保研究院。他一直在小紅書上發文憶述自己的求學及工作經歷，其中一篇帖文記錄了39年前，他與一位叫道丁的美國教授的往事。李香燦回憶，自己第一次接觸美國人是1986年，當時他翻譯了一本叫「爆破振動監測與控制」的書，並與從美國來華訪問的原作者道丁有了一次交流。

在李香燦的記憶裡，道丁個子高，身材寬，眼睛藍，還邀請他參加德國的一個學術交流會，但因自己的英語口語不好沒有去。他們一起共進了午餐，兩人隔著翻譯交流了很久的技術，「那時的我們，一心只想讓中國的爆破技術發展更快一些。再後來，我們的技術也被翻譯到了全世界」。他並表達了有生之年，想和道丁教授再次聊聊的願望。

帖文發布後，立刻引發關注。為了幫李香燦實現願望，中美網友掀起了一場網路尋人接力。一名身在江蘇的網友通過美國西北大學官網找到了同名著作。很快，一位美國網友找到了道丁的郵件地址：「I sent a email。Now，We wait!」另有廣東網友透露，有朋友正在美國西北大學土木系就讀，親自證明道丁是他的教授。

越來越多人參與了進來，幾小時後，有網友表示，「天啊，我收到了道丁教授的回覆！」並展示了道丁的回信，道丁在信中表示，很高興和在中國的美好記憶又連結了起來，很樂意與李香燦教授再次交流。

李香燦隨後在小紅書回覆網友表示，暫時還未跟道丁教授聯繫上，但已經獲知了道丁的郵箱，相信很快就會取得聯繫。

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