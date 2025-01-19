河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南 女子假扮機器人回家過年，剛到村口就吸引了眾多村民的目光，大媽們好奇地打量著這位「未來來客」，甚至還琢磨著給她介紹對象；而相親對象竟然是自己的親哥，這突如其來此舉讓她瞬間破功，忍不住大笑起來，周圍的村民也恍然大悟，紛紛跟著笑了起來。

影音來源：YouTube

綜合網易、浙江日報、中華網報導，這位模仿機器人的模特並不是素人，而是專業模特，在業內有一定知名度，她 身高約一米八，她的腰圍只有58公分，再加上束腰衣的效果，使腰臀比顯得非常誇張；她邁著一板一眼的機器人步伐，表情空洞，肢體動作略顯僵硬，成功地騙過了眾人的眼睛。

大媽們一邊上手摸兩下，一邊你一言我一語地詢問，她是否有男朋友，並表示願意為她介紹對象，就在這時，「哥哥」真的出現了，女子瞬間笑場，暴露了自己的真實身分。

她表示，這次假扮機器人回家，是為了給春節增添不一樣的樂子。視頻被發布後，吸引百萬人觀看，網友調侃道：「這機器人也太接地氣了，回鄉就安排相親」，也有網友認為，這種行為讓大家在歡笑中感受到了濃濃的鄉情和親情；還有網友表示，女子的模仿能力超強，簡直以假亂真，如果不是最後破功，真的會以為是一個真正的機器人。

不過，也有網友歪樓：「這身材是不是太頂了」。