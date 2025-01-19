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「以舊換新」帶動 中國去年家電零售額4.63兆元創新高

記者陳宥菘／即時報導
中國在消費品「以舊換新」政策帶動下，去年家電產品零售額達到創新高的1兆307億元人民幣（約1407億美元）。圖杭州一間家電門市，顧客在收銀台辦理「以舊換新」補貼申領。（新華社）
中國在消費品「以舊換新」政策帶動下，去年家電產品零售額達到創新高的1兆307億元人民幣（約1407億美元）。圖杭州一間家電門市，顧客在收銀台辦理「以舊換新」補貼申領。（新華社）

為刺激內需，中國去年大力推動消費品「以舊換新」政策，帶動家電行業零售額創新高。根據中國國家統計局統計，去年限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額達到1兆307億元（人民幣，下同，約1407億美元），比去年增長12.3%，是首次突破人民幣兆元大關。

去年8月下旬，中國推出家電「以舊換新」政策，給予冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、抽油煙機8類家電產品最高售價20%、不超過2000元的補貼。所謂「限額以上單位」，是指年度銷售額超過一定金額的零售企業。

新華社報導，去年中國中央加力支持「以舊換新」8大類家電產品，實現銷售量6200萬多台，直接拉動消費近2700億元。去年9至12月，限額以上單位家用電器及音像器材類商品零售額，分別成長20.5%、39.2%、22.2%、39.3%，連續4個月兩位數成長。

報導稱，「以舊換新」透過釋放市場潛在需求，有效促進家電產業規模持續擴大，產量提升。中國國家統計局數據顯示，去年，空調、洗衣機、冰箱等產品產量較快成長，成長速度分別為9.7%、8.8%、8.3%。市場監理總局數據顯示，去年3月7日至11月7日，中國8大類家電產品數量共新增10.2萬種，較去年同期成長79%。

除了帶動需求、激發消費，「以舊換新」政策也提振了家電生產、流通和銷售企業收益，企業營收成長。報導稱，去年前11個月，中國電力產業累計主營業務收入、利潤總額均明顯成長。去年第3季報顯示，106家家電板塊上市企業中有93家獲利，占比近九成。

今年中國將繼續推動家電「以舊換新」政策。根據13日中國商務部等4部門辦公廳發布的「關於做好2025年家電以舊換新工作的通知」，將對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、抽油煙機、淨水器、洗碗機、電飯煲、微波爐等12類家電產品給予補貼。補貼標準為產品最終售價的15%，其中購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予售價5%的補貼，每件補貼不超過2000元。

中國商務部表示，今年將把去年8大類家電「擴圍」至12大類，同時將每人可補貼的空調數量增至3件。近日，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元（約3639億美元），支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

商務部 電飯煲 利潤

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