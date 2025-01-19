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跟人類競速… 北京上半年將辦全球首個機器人馬拉松

中國新聞組／北京18日電
去年，北京人形機械人與選手一起參加北京亦莊馬拉松賽事。（取材自北京日報）
去年，北京人形機械人與選手一起參加北京亦莊馬拉松賽事。（取材自北京日報）

機器人跑完21.0975公里的半程馬拉松？人形機器人和人類運動員同賽道奔跑？這一極具科技感的畫面將在北京經濟技術開發區成為現實。經開區18日介紹，全球首個人形機器人馬拉松將於今年上半年與2025北京亦莊半程馬拉松共同起跑。

來源：YouTube

北京日報客戶端報導，今年北京市將舉辦世界人形機器人「一會一賽」。「一會」指擬於今年8月舉辦世界人形機械人運動會，包括田徑、足球、綜合技能等賽事。而這個「一賽」就是2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人馬拉松。

今年的賽事將由1萬2000名參加半程馬拉松比賽的選手和20多家全國人形機器人企業代表隊參賽。大家將在21.0975公里的路程上，用腳步丈量科技、生態與人文之美，感受亦莊「科技+運動」的潮流新風尚。

據報導，人形機器人馬拉松將邀請全球機器人企業、科研院所、機器人俱樂部、高校等創新主體的人形機器人參賽。參賽「選手」須具備人形外觀和可實現雙足行走或奔跑等動作的機械結構，不包括輪式結構。參賽機器人全尺寸組身高在0.5米到2米之間，髖關節到足底最大伸展距離不小於0.45米，可以採取手動遙控(包含半自動)或完全自主方式控制，比賽過程中可更換電池。

根據此前亦莊發布的人形機器人參賽召集令，報名時間將於今年2月底截止。

此次賽事將對全程參加半馬比賽的企業，根據綜合評分評選出冠亞季軍及完賽獎。此外，參賽機器人在不更換電池的情況下，奔跑距離最長者獲最佳耐力獎；在短中長三個測速區中速度最快的參賽機器人分別獲最快速度獎；比賽期間通過公眾號投票最高的機器人獲最佳人氣獎。

作為北京市重要的機器人產業集聚地，北京亦莊已擁有機器人生態企業140多家，產值規模近100億元人民幣(約13.6億美元)，約占全市50%，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。

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