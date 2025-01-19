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中製機械狗又進化 這回背4枚微型導彈 火力猛過機器狼

中國新聞組／北京19日電
國產機械狗再進化，裝上微型導彈。(視頻截圖)
國產機械狗再進化，裝上微型導彈。(視頻截圖)

繼珠海航展上大量無人機和機械狗、機械狼現身之後，國產機械狗再進化裝上微型導彈，火力比機器狼還猛。這種機械狗結合「大規模殺傷武器」，並能夠調整角度和方向，加上其低矮的身形和難以被熱成像探測的特點，使得它非常適合潛伏突襲。

來源：YouTube

香港01綜合中媒報導，近日，國內民營防務公司「紅隼防務」推出新研發的「紅翼前鋒」戰鬥機器狗。這款戰鬥機械狗技術構造相對簡單，普通機械狗背上增加了一座四聯裝微型導彈發射單元，底座可以控制導彈發射單元的方向和角度。機械狗頭部有一個圓柱體裝置，這是Seeker M40紅外導引頭，為四枚微型導彈提供制導。

據報導，機械狗背上的微型導彈外形類似於2018年首次亮相的QN202便攜式單兵導彈系統。據悉，QN202由武漢高德紅外有限公司研發，旨在增強單兵或小分隊作戰單位的火力強度。

單枚導彈長0.6米，直徑40毫米，背包式發射器重1.2千克，滿載6枚導彈全重7.2千克，射程2000米，採用紅外制導模式並具有「發射後不管」能力，破甲深度50毫米，殺傷半徑6米。

QN202不僅輕便小巧適用於巷戰環境，而且造價低廉。單枚導彈約22730元人民幣(約美元)到3萬元人民幣，加上背包式發射器也不到20萬元，卻能一次齊射至少覆蓋一個排級陣地，對輕裝甲目標和狙擊手具有強大殺傷力。作為「刺客」，防護並不是首要考慮的因素。如果能發射微型導彈或微型無人機，並由AI操縱，敵人通常不敢確認是否已擊毀。

報導稱，將這種「大規模殺傷性武器」與戰術靈活性高的機械狗結合，威力巨大。它們可以在交通線附近設伏，發現敵方直升機、裝甲車時發射一兩枚導彈就足夠。

無人機 香港 武漢

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