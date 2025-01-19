多地倡節儉過年 學者籲勿亂禁 移風易俗應先宣導

多地表態節儉辦春節，燈籠不再滿樹掛。(取材自湖南日報)

農曆春節將至，中國多地紛紛發布「節儉過年」倡議。對此，學者認為，每個人們廣泛接受的風俗習慣，都承擔一定社會功能，不能簡單地就定義為「陋習」一禁了之；其次，「移風易俗」工作應該要先做充分的調研及宣導，出於避責思維的封禁措施往往效果適得其反。

據媒體報導，中國多地政府近來陸續發布「文明過節倡議書」，再出現「節儉過年」的倡議和宣傳，號召弘揚「勤儉節約的優良傳統」，深化「移風易俗」文明健康的過年方式，方式五花八門，不僅燈籠不能再滿樹掛，人們發放的壓歲錢金額也被限制。

這些節約過年措施引發輿論不同聲音，多數網民反對，認為過年就是要喜氣，尤其中國春節去年剛列入非遺，今年有許多外國遊客會來體驗中國年，更應該熱鬧慶祝，讓外國遊客看到中國春節的全貌，「樹上只掛一個燈籠，這不是中國傳統春節的樣子」。

人民日報引述中國人民大學社會學院教授陳那波對此表示，家風建設、社會風俗的建設是中國社會建設的重要內容，「這些倡議不失為一種踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族優良傳統的探索」；但在當前的基層治理中，還需要更多的有效措施和創新方法。

陳那波說，每一個能被人們廣泛接受的風俗習慣，都是經過了長時間社會選擇過程，都承擔一定的社會功能，不能簡單地就定義為「陋習」一禁了之；其次，「移風易俗」工作應該要先做充分的調研，對於確需「移」和「易」的，需要有合適的替代選項，以倡導為主，相信群眾的判斷力，出於避責思維的封禁措施往往效果適得其反。