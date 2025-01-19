「壓歲錢不超20元」中多地表態節儉過年 網友開酸了

多地表態節儉辦春節，燈籠不再滿樹掛。圖為廈門街頭一片紅，年味漸濃。（取材自人民網）

「春節」才剛被列入人類非物質文化遺產代表作名錄，中國多地近期紛紛表態強調要「節儉過年」引發熱議。目前已有多個省市提出燈籠不再滿樹掛、使用廢舊鋼材及竹子改造舊設施、抵制濫辦酒席、壓歲錢不超20元人民幣（約2.7美元）等措施，倡議文明健康過年。引來大批網民不解，「不是要鼓勵消費嗎？」、「才剛列非遺就要勒緊褲帶過年？」懷疑地方財政已捉襟見肘。

綜合湖南日報、澎湃新聞報導，全國多地近來紛紛表態節儉辦春節。例如，內蒙古二連浩特市政府網站13日消息稱，二連浩特今年春節氛圍營造工作充分考慮環保和節能因素，選用高效、低能耗的照明設備，同時利用2024年拆除燈組骨架造型，重新設計添加新元素。

另據河南鄭州 市園林局網站16日消息，本次新春景點布置中，鄭州植物園 充分利用廢舊鋼結構骨架巨型燈籠和紅圓環，翻新改造後應用於景點當中；還運用廢棄竹子和樹枝編製大型紅色立體字「你好2025」，將綠色環保行動與新春慶祝巧妙結合。

黑龍江樺南縣則在2024年年末一並開展了元旦、春節雙節亮化工程，計畫在春節後將亮化設施拆卸保管，以待下次節日使用。此外，四川蓬安有網民提出，迎春裝飾公共項目可以引入商家贊助，讓商家提供掛飾，允許其在掛飾上印刷宣傳廣告；蓬安縣城市公用事業服務中心回覆稱這項建議非常有創意且可行，且可以減輕財政負擔，將爭取讓該建議落地。

另外，廣西河池市南丹縣一名民友通過河池融媒問政平台建議，迎春裝飾中，每棵樹選擇適當位置懸掛三五串燈籠即可；南丹縣城市管理執法局近日答覆稱，該局在前期工作安排時已要求各實施企業按三至五個不等連串懸掛小燈籠，不再像往年一樣滿樹單個懸掛，這樣更為經濟適用高效。

此前，廣廣西百色市已倡議倡議少發壓歲錢，發不超過20元的小額壓歲錢。多地也都發出了抵制過年濫辦酒席的倡議。比如1月9日，四川古藺縣倡議抵制除婚喪嫁娶以外的「無事酒」辦理；湖北咸豐縣提倡不整「喬遷酒」、「祝壽酒」、「滿月酒」、「參軍酒」等「無事酒」；江西安義也在今年的移風易俗倡議書中提到「除婚事、喪事等人生重大事宜外，慶生、升學 、就業、參軍、喬遷等其他事宜一律不辦宴、不請客」。