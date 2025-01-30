「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「太累了，30年了，我一個人養家，什麼時候是個頭啊？」近日，一名男子在張家界景區懸崖邊「喊山」的視頻在網路上大火，這位被近萬人留言加油鼓勁的男子是62歲的李先生，是一名舞台演員，曾換了很多工作，因為買不起房，婚姻大事也一直沒有著落；40多歲結婚後又到各地演出賺錢養家，即便到了退休 年齡也不敢停下來，感慨壓力山大之下才有了那驚天一吼。

據瀟湘晨報報導，李先生的「喊山」視頻是在去年11月3日暴紅，網民們紛紛留言為他打氣，稱「男人的苦從來都不是苦」，也有人說「你有家養已經贏了很多人，因為很多人都娶不到媳婦」。

這位「喊山」的李先生還過著全國到處出差演出的生活，當天因為演出來到張家界，正好遇上「喊山」活動便參加，沒想到會引起這麼大的關注。先生年輕時是一名舞台演員，上世紀90年代初，剛30歲出頭的他從家鄉來到深圳，發現在這裡能拿到3000多人民幣一個月的工資，便留在深圳發展。

李先生40多歲才結婚，比妻子大了整整18歲。妻子也是一名舞台演員，孩子出生後，妻子辭去了工作，做起了全職媽媽。因為結婚晚，李先生的兒子今年13歲。這些年，李先生全國各地到處演出。

李先生稱，他在張家界喊的是自己的心聲，「直到今天我都不敢停下來，我要一直幹到幹不動為止。」李先生希望，不要暴露自己的具體姓名，擔心妻子看到後，心裡會不舒服。「男主外，女主內，我還是很感激我老婆的，她把孩子教育得很好」。

湖南省第二人民醫院臨床心理科副主任醫師漆靜表示，李先生「喊山」行為值得肯定，現在的人，生活壓力、社會壓力都很大，容易陷入緊張、焦慮等負面情緒，「喊山」是一種很好地抒發情緒和排解壓力的活動，類似的活動還包括在空曠處大喊，或在無人的房間、浴室大聲歌唱等。

心理學有一個「樹洞理論」，人們可以向樹洞傾訴，把自己的委屈、不良情緒表達出來，這是傾倒心理垃圾的過程。向樹洞傾訴、「喊山」、曬太陽、旅行，與大自然接觸，都是從消極情緒中走出來很好的方式。