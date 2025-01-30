難度超過珠峰 貢嘎「追峰人」8年內兩度登頂

童海軍第四次攀登貢嘎。（取材自封面新聞）

貢嘎，海拔7508.9米，號稱「蜀山之王」，在攀登者眼中難度是「地獄級別」，攀登難度超過聖母峰（珠穆朗瑪峰），29歲的童海軍在8年內爬了四次，其中兩次登頂。2024年10月29日下午，帶著曬傷的童海軍和他的搭檔陳楚俊、王永鵬再次站上了貢嘎之巔。這是童海軍時隔6年第二次登頂。問及為何四攀貢嘎，童海軍說：「因為它是一座偉大的山，太值得攀登了」。

據封面新聞報導，童海軍是青海土族人，體能超群，從小就喜歡冒險類的戶外運動。「追峰人」登山生涯始於擔任專業登山嚮導的姐夫在自己初中時送的一件抓絨衣，通過網路、書本了解登山後，他「走火入魔」了，決定放棄學業做登山嚮導。歷經兩年當背夫，童海軍逐漸成為一名成熟的高山嚮導。

但他總覺得，這不是登山，內心隨之萌生出了另一個想法，「我要當一名自由攀登者，爬自己想爬的山」。 2015年，童海軍在朋友介紹下，到成都拜師李宗利，成為一名貢嘎「追峰人」。

2016年10月31日，童海軍、李宗利、迪力夏提從貢嘎海拔4400米的前進營地向主峰發起衝擊，3天後攀登到了海拔6700米，距離頂峰還有800米，凌晨卻遇猛烈強風將帳篷、睡袋、背包及高山靴全都吹跑了。零下20多度的氣溫，沒有鞋子，腳很容易被凍傷甚至截肢，童海軍只得裹上了僅有的3隻襪子，天一亮就趕緊下撤。初登貢嘎以失敗告終。

2016年，童海軍（中）第一次攀登貢嘎。（取材自封面新聞）

2017年10月7日，捷克登山者Pavel Korinek登頂貢嘎，鼓舞了童海軍。2018年，他決定再次和李宗利重返貢嘎。2018年10月18日下午，從C3營地出發已連續攀登了10餘個小時，他們走到一個籃球場大小的平台，記錄地理坐標、拍照。盡管經過國際攀聯確認，童海軍和李宗利到達的就是頂峰，但仍有不少質疑聲音，認為貢嘎山頂上面不可能有那麼大的平台。

這讓童海軍決定再登一次頂。2023年10月，童海軍第三次攀登貢嘎，因天氣突變沒能登頂。2024年10月24日，童海軍和登山搭檔第四次挑戰貢嘎，途中遇到了冰崩，為完成速攀，每天上900米的高差，讓他每天都在嘔吐，終於在10月29日16時30分站在了第一次登頂的地方，頓時溢出眼淚，「哇，這個地方我居然來了兩次」。

蜀山之王究竟有何魔力？「因為它是一座偉大的山，太值得爬了」，童海軍說，這是他在攀登中的感悟。在貢嘎山幽深昏暗的冰裂縫裡，深藏著永不磨滅的攀登精神，技巧、經驗、魄力、決心缺一不可。這名無畏的攀登者下一個想挑戰的雪山，是一座攀登難度不輸貢嘎的「野蠻巨峰」：海拔6000多米的愛德嘉峰。