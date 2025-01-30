我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

穿鐵背心、負重20斤 16歲登珠峰的少女立志「7+2」登頂

中國新聞組／北京30日電
徐卓媛成為中國年齡最小的從南坡登頂珠峰者。（取材自央視）
徐卓媛成為中國年齡最小的從南坡登頂珠峰者。（取材自央視）

徐卓媛是湖南省師大附中高三女學生，受父親熏陶對登山產生了濃厚興趣。2023年5月，16歲的徐卓媛登頂聖母峰（珠穆朗瑪峰），成為中國從南坡登頂世界之巔年齡最小登山者。目前她正走在完成自己「7＋2（全球七大洲最高峰＋南北極點）」計畫的路上。她說，一次次的「親密接觸」讓她愈發敬畏大自然，「登頂成功並不是我們征服了山峰，而是大山接納了我們」。

據文匯報報導，2006年，徐卓媛出生在長沙開福區，這一年正好是父親徐江雷登頂世界第6高峰卓奧友峰，因此取名「卓媛」。徐卓媛說，讀幼兒園時，父親帶她前往四川四姑娘山海拔4200米處，沒有任何高原反應。父親興奮地說她是登山的材料，徐卓媛對登山也有了濃厚的興趣。

10歲生日時，父親送了一份最特別的「禮物」給她——穿越湖南湘西拉磨大峽谷，谷內溪谷交錯，洞泉遍布，穿越、溯溪、岩降、登山、泅渡、跳潭……15公里的峽谷兩人花了10幾個小時才走出來。2022年7月，徐卓媛登頂海拔7546米的慕士塔格峰，成為擁有海拔7000米以上攀登經歷年齡最小的湖南人。

登頂聖母峰在此時成了她的目標，每天，她穿一件10公斤的「鐵背心」鍛鍊腰部及下肢力量，買了三條跳繩訓練心肺功能，還有負重20斤爬樓梯、游泳、跑步6公里，再加跳繩500至1000下和保加利亞深蹲10組的例行訓練。

徐卓媛。（取材自中國青年報／受訪者供圖）
徐卓媛。（取材自中國青年報／受訪者供圖）

2023年5月14日北京時間22時，徐卓媛從聖母峰南坡海拔7950米C4營地出發，經歷10小時艱難跋涉，於北京時間5月15日7時57分成功登頂聖母峰，成為珠峰南坡登頂的世界年齡最小的女運動員。這一年她12歲，「地表最強少女」頭銜應運而生，她立下了更大的目標：「我要成為完成『7+2』計畫最年輕的選手」。

2023年12月，徐卓媛「官宣」挑戰「非洲屋脊」——吉力馬扎羅山，這是她「7+2」目標第二站，4000米海拔以上屬於火山灰堆積地帶，晝夜溫差極大。「全程徒步75公里，背30公斤行李，從早走到晚、對於意志力和體能都是極大的考驗」，終於在北京時間2024年1月1日上午，和媽媽一起成功登頂。2024年8月，她再成功登頂歐洲最高峰厄爾布魯士峰。

徐卓媛說，她有個小小的祕密要在大學實現，就是從北坡登上珠峰。未來，她希望去香港讀大學，專攻運動損傷恢復專業，「想用自己的專業知識去幫助更多的登山愛好者」。

為了攀登珠峰，徐卓媛一直不間斷地進行著高強度的專業訓練。（取材自央視）
為了攀登珠峰，徐卓媛一直不間斷地進行著高強度的專業訓練。（取材自央視）

香港

上一則

感受DeepSeek壓力 阿里雲發表「通義千問」新AI模型

下一則

遺址擴至10萬米…5800年前紅山人如何修建「超級工程」？

延伸閱讀

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來
中軍工反腐 前湖南航天黨委書記焦繼革免職半年後被查

中軍工反腐 前湖南航天黨委書記焦繼革免職半年後被查
湖南女學生急出門 忘關1電器釀大火 母崩潰：每天都提醒

湖南女學生急出門 忘關1電器釀大火 母崩潰：每天都提醒
少女遭媽媽同居狼男友猥褻 他辯喝醉 法官不信判囚20月

少女遭媽媽同居狼男友猥褻 他辯喝醉 法官不信判囚20月

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級