穿鐵背心、負重20斤 16歲登珠峰的少女立志「7+2」登頂

徐卓媛成為中國年齡最小的從南坡登頂珠峰者。（取材自央視）

徐卓媛是湖南省師大附中高三女學生，受父親熏陶對登山產生了濃厚興趣。2023年5月，16歲的徐卓媛登頂聖母峰（珠穆朗瑪峰），成為中國從南坡登頂世界之巔年齡最小登山者。目前她正走在完成自己「7＋2（全球七大洲最高峰＋南北極點）」計畫的路上。她說，一次次的「親密接觸」讓她愈發敬畏大自然，「登頂成功並不是我們征服了山峰，而是大山接納了我們」。

據文匯報報導，2006年，徐卓媛出生在長沙開福區，這一年正好是父親徐江雷登頂世界第6高峰卓奧友峰，因此取名「卓媛」。徐卓媛說，讀幼兒園時，父親帶她前往四川四姑娘山海拔4200米處，沒有任何高原反應。父親興奮地說她是登山的材料，徐卓媛對登山也有了濃厚的興趣。

10歲生日時，父親送了一份最特別的「禮物」給她——穿越湖南湘西拉磨大峽谷，谷內溪谷交錯，洞泉遍布，穿越、溯溪、岩降、登山、泅渡、跳潭……15公里的峽谷兩人花了10幾個小時才走出來。2022年7月，徐卓媛登頂海拔7546米的慕士塔格峰，成為擁有海拔7000米以上攀登經歷年齡最小的湖南人。

登頂聖母峰在此時成了她的目標，每天，她穿一件10公斤的「鐵背心」鍛鍊腰部及下肢力量，買了三條跳繩訓練心肺功能，還有負重20斤爬樓梯、游泳、跑步6公里，再加跳繩500至1000下和保加利亞深蹲10組的例行訓練。

徐卓媛。（取材自中國青年報／受訪者供圖）

2023年5月14日北京時間22時，徐卓媛從聖母峰南坡海拔7950米C4營地出發，經歷10小時艱難跋涉，於北京時間5月15日7時57分成功登頂聖母峰，成為珠峰南坡登頂的世界年齡最小的女運動員。這一年她12歲，「地表最強少女」頭銜應運而生，她立下了更大的目標：「我要成為完成『7+2』計畫最年輕的選手」。

2023年12月，徐卓媛「官宣」挑戰「非洲屋脊」——吉力馬扎羅山，這是她「7+2」目標第二站，4000米海拔以上屬於火山灰堆積地帶，晝夜溫差極大。「全程徒步75公里，背30公斤行李，從早走到晚、對於意志力和體能都是極大的考驗」，終於在北京時間2024年1月1日上午，和媽媽一起成功登頂。2024年8月，她再成功登頂歐洲最高峰厄爾布魯士峰。

徐卓媛說，她有個小小的祕密要在大學實現，就是從北坡登上珠峰。未來，她希望去香港 讀大學，專攻運動損傷恢復專業，「想用自己的專業知識去幫助更多的登山愛好者」。