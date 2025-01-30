我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

閃電光、閃電鋸…安徽有1500人姓「閃」 網好奇找「閃電俠」

中國新聞組／北京30日電
閃冲村村景。（取材自縱覽新聞）
閃冲村村景。（取材自縱覽新聞）

位於安徽淮南市八公山區的閃冲村，因全村約1500人姓「閃」而引起關注。該村的歷史可追溯至600至700年前，並以其獨特的族譜和名字而聞名。除了姓「閃」，村子裡還有「電」字輩的，村民說：「有叫閃電光的，閃電量的，電索、電鋸，這些名字都有」，據傳這是以前皇帝賜的姓。有網友則好奇地問：「閃電俠在哪？」。

綜合香港01、紅星新聞報導，閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶，當地姓氏起源可追溯至明朝。據說，他們的祖先賽典赤·瞻思丁是一位元朝的官員，而閃姓則是朱元璋賜予的回族13姓之一。不過，至今尚無確切的文獻可以證實這一說法。

閃冲村的居民中，有不少人擁有以「電」字命名的名字，如「閃電光」、「閃電亮」及「閃電鋸」。村中老人閃點爍表示，雖然有許多特別的名字，但尚未出現名叫「閃電燈」的居民。

隨著閃冲村的名字在網上曝光，引發了網友的熱烈討論。許多人在社交媒體上分享了他們對這個罕見姓氏的看法和經歷，如「閃光燈有沒有？」、「那閃電俠在哪」、「閃電戰有嗎？」、「有叫閃瞎眼的嗎？」、「我班主任叫閃電闊」、「我記得有個人叫『閃電球』」。

一位網友回憶，他在體檢時遇到一位名叫「閃電雲」的奶奶，讓他十分驚訝。

據報導，閃冲村東靠著國家4A級八公山風景區，西與鳳台縣的李冲回族鄉接壤，南與壽縣相望。該村是八公山區唯一的少數民族村，居民中回族佔83%，共計456戶、1798人。村內的地形多樣，森林覆蓋率高達90%以上。而閃冲村的獨特姓氏和文化，為這個小村莊吸引了愈來愈多的關注。

閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶。（取材自縱覽新聞）
閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶。（取材自縱覽新聞）

香港

上一則

告別「博物館」風格 森林裡的浙江嘉興火車站

下一則

清拆30年後 港人仍懷念九龍城寨

延伸閱讀

解約金恐破億？ 趙露思「無路可退」急復工

解約金恐破億？ 趙露思「無路可退」急復工
趙露思急著復出有貓膩 陷3大困境「無路可退」

趙露思急著復出有貓膩 陷3大困境「無路可退」
被逼上工？已經康復？趙露思病倒近月卻閃電宣布復出

被逼上工？已經康復？趙露思病倒近月卻閃電宣布復出
洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性

洛杉磯野火怎發生？無閃電紀錄、排除電線故障可能性

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級