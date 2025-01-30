閃電光、閃電鋸…安徽有1500人姓「閃」 網好奇找「閃電俠」

閃冲村村景。（取材自縱覽新聞）

位於安徽淮南市八公山區的閃冲村，因全村約1500人姓「閃」而引起關注。該村的歷史可追溯至600至700年前，並以其獨特的族譜和名字而聞名。除了姓「閃」，村子裡還有「電」字輩的，村民說：「有叫閃電光的，閃電量的，電索、電鋸，這些名字都有」，據傳這是以前皇帝賜的姓。有網友則好奇地問：「閃電俠在哪？」。

綜合香港 01、紅星新聞報導，閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶，當地姓氏起源可追溯至明朝。據說，他們的祖先賽典赤·瞻思丁是一位元朝的官員，而閃姓則是朱元璋賜予的回族13姓之一。不過，至今尚無確切的文獻可以證實這一說法。

閃冲村的居民中，有不少人擁有以「電」字命名的名字，如「閃電光」、「閃電亮」及「閃電鋸」。村中老人閃點爍表示，雖然有許多特別的名字，但尚未出現名叫「閃電燈」的居民。

隨著閃冲村的名字在網上曝光，引發了網友的熱烈討論。許多人在社交媒體上分享了他們對這個罕見姓氏的看法和經歷，如「閃光燈有沒有？」、「那閃電俠在哪」、「閃電戰有嗎？」、「有叫閃瞎眼的嗎？」、「我班主任叫閃電闊」、「我記得有個人叫『閃電球』」。

一位網友回憶，他在體檢時遇到一位名叫「閃電雲」的奶奶，讓他十分驚訝。