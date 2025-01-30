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守護瀕危滇金絲猴 雲南「父子猴王」操心29年

中國新聞組／北京30日電
幼年滇金絲猴毛色多為銀白色。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）
幼年滇金絲猴毛色多為銀白色。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）

在雲南白馬雪山國家級自然保護區裡，中國特有一級珍稀瀕危保護動物滇金絲猴，生活在海拔2500米至4700米的高山森林裡。1995年，43歲的余建華成為保護區第一位護林員，在與猴群的互動中建立了獨特的感情，也感受到保育的使命，於是拉著兒子余忠華也當起了護林員，如今父子倆守護著這群「雪山精靈」，也成了人們口中的「父子猴王」。

據中央廣播電視總台中國之聲報導，直到現在，72歲的余建華仍堅守崗位，每年清晨5點半在滇金絲猴醒來之前上山，等牠們都睡了再下山，這是過去29年裡，余建華每天雷打不動要做的事。

余建華和余忠華父子尋找滇金絲猴蹤跡。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）
余建華和余忠華父子尋找滇金絲猴蹤跡。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）

丹鳳眼、仰天鼻、粉紅大嘴唇，留著朋克髮型的滇金絲猴，是世界上海拔分布最高的靈長類動物。余建華風雨無阻守在這裡，那群頑皮的滇金絲猴，成了心頭放不下的牽掛。「我在家裡休息躺幾天，都會想我的猴子今天怎麼樣？下雨下雪也來，大年初一也來，人家過年我們都在山裡面過」，在他的心裡，滇金絲猴就像家裡人一樣。 

1985年時，白馬雪山國家級自然保護區滇金絲猴只有7個猴群、540隻左右滇金絲猴，保護工作迫在眉睫，當地林業部門找到了好獵手余建華，那時護林員一天只有6塊錢（人民幣，下同）工資，一個月180塊錢，余建華不顧家人反對堅決留下來。「滇金絲猴只有我們中國才有，要留給後代，留給我們的小孩。保護得好，自然環境也就慢慢地好起來了」，他說。

1995年47日，余建華成為雲南白馬雪山國家級自然保護第一位護林員。通過找尋滇金絲猴的糞便，觀察樹枝折斷痕跡，他就能大概判斷出猴群活動路線。就這樣12年後，猴群們才終於肯出現在低海拔地區，不再躲著余建華。

父子二人近距離觀察滇金絲猴。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）
父子二人近距離觀察滇金絲猴。（取材自中央廣播電視總台中國之聲）

2008年，余建華找回在麗江工作的兒子余忠華，和他一起成為白馬雪山護林員。余忠華一度累到不想做了，直到第一次看到滇金絲猴距離自己僅咫尺之遙，才知道父親「能把這個山上的滇金絲猴哄到這麼近，我很佩服我父親」，余忠華從此默默地跟在父親身後巡護了16年，並將他拍攝下來的工作場景在社交平台上與更多的人分享。

數據顯示，白馬雪山國家級自然保護區滇金絲猴數量已達2500多隻，約占全國滇金絲猴數量65%，成為中國面積最大的滇金絲猴保護區。這兩年，總有遊客問余建華，您想過什麼時候退休嗎？余建華每回都是呵呵一樂，轉頭答一句：到走不動的時候吧。

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