中國海外女留學生興起當「藍領」 扛水泥、鋸木頭…薪水翻倍

有90後女生從事搬磚的體力活。（取材自齊魯網）

海外藍領圈，來自中國的女性正「野蠻生長」，她們逃離辦公室裡朝九晚五的白領工作，隻身遠渡重洋到國外從事木工、送外賣、當買手等工作，在奔波於搬磚等體力勞動之際，她們發現，女性不僅能做體力勞動，還能因此賺到不少錢，有人如今能輕鬆地搬一袋20公斤水泥，或底薪一年內就漲到100歐元（約755元人民幣、103.5美元），買了車，還拓展了自己的旅遊業務。

她當木工 能扛水泥袋

36氪「獵聘」報導，在澳洲 雪梨做木工的Alice（化名）以前從事會計工作，但她發現，木工的薪資比會計更高，還不用向菜鳥會計時需要經歷「無薪實習」，「木工剛入門，時薪就有有25澳幣（約113.7元人民幣、15.7美元）。」

從每天朝九晚五的辦公室生活，到與木材和工具打交道的粗木工，她坦言當初到澳洲留學時，完全想不到現在會當藍領，但從會計崗位離職之後，她逐漸意識到，白領的身分不過是社會體系中的另一個螺絲釘。

Alice說，當初也是誤打誤撞入行，她打算以職業木工的身分移民澳洲，剛好遇上新冠疫情 澳洲建築工短缺，她被一位中國老板聘用從事粗木工，「我從最底層的小工做起，遞工具、搬材料，啥雜活都幹。剛開始搬一袋20公斤的水泥，我得蹲在地上，把水泥抱到腿上，再慢慢站起來，那時候真覺得吃力。」

有人辭掉公務員，到加拿大當驕傲的女木工。（取材自觀察者網）

一開始連釘槍都拿不動的Alice，木工做了一年半後，已經能直接扛起水泥袋了，還能獨立出工給四米高的臨時圍欄做加固，「也算是個『中工』了。」

「在這個行業裡，很多人對女性有誤解。」Alice認為，在建築行業，光比力氣沒意義，技術才是關鍵。Alice說，「木工要求從業者對建造、工具感興趣，需要有規畫建造步驟，統籌材料，應變和補救的能力，這些要求，太多女性都能滿足。」

她當買手 搬設備上山

旅居義大利 的羊羊（化名），則在打折村（購物村）當買手。她認為，打折村在山上，她需要扛著設備上山，找供應商溝通，搬運樣品、整理貨物，計算如何定價才能確保不虧本，然後才能開始直播，也算是「回歸藍領」，「因為這些流程通常需在一天內全部完成，從業者需要具備非常靈活的應變能力和溝通能力。」

羊羊在買手店裡摸爬滾打了一年，單場直播的底薪已經漲到了100歐元。她說，「我第一次發現，體力勞動也能賺這麽多錢。來義大利半年，我就攢了些積蓄，買了車，還拓展了旅遊業務。」

她送外賣 賺到生活費

在海外，藍領工作的高薪是吸引眾多女性投身其中的重要因素。中國年輕女性Tes（化名）則在2022年時到荷蘭讀研究所，同時在當外賣員賺生活費，「荷蘭外賣員時薪11.6歐元（約84元人民幣、12美元）」。

不過，隨著時間久了，Tes開始思考這份工作的意義，「取餐、送餐、接單，一刻不停，感覺就是在拿時間換錢。」後來她停掉了外賣工作。

對於這些女性來說，儘管藍領工作提供了優渥的薪酬和待遇，但是否能激發內心的創造力和滿足感，才是她們衡量職業價值的關鍵。