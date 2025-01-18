毛小孩上桌吃年夜飯 獅子頭、佛跳牆…168元10道菜熱銷

寵物食品博主張張推出的狗狗年夜飯。(取材自封面新聞)

隨著年關將至，春節消費的熱潮「吹」到寵物 圈，擺盤精致的寵物年夜飯開始熱銷起來；封面新聞報導，廣州一家寵物店推出「小狗年夜飯」套餐，「168元一狗」有10個菜品(約22美元)，才推出就被約滿，各大商家也推出的「毛孩子」年夜飯禮盒。

社交平台上，寵物年夜飯的生意風生水起，預約訂單從去年底就開始預熱，目前到了最火熱的時期；近日，廣州一家寵物店就推出了「小狗年夜飯」套餐，「168元一狗」包括10個菜品，有八寶福祿鴨、奶香團圓羹、黑豬黃金蛋餃……推出不久就被預訂完。

市面上寵物年夜飯禮盒愈來愈多，從幾十元到500多元不等的套餐成了「新年貨」，寵物食品賣家00表示，「半個月前就有老客戶來詢問年夜飯什麼時候推出，去年只準備百來份包材，結果完全不夠賣，今年我們的備貨有所增加，目前銷量已經超過去年。」

看到這個新趨勢，今年不少商家開始入局寵物年夜飯；寵物食品博主張張就做了一份集主食、小炒、湯、甜點、零食為一體的套餐，她說：「100元出頭的價格大多數家長都比較能接受，因為大部分為手工製作，套餐都需要提前訂，目前銷量還在不斷上升。」

報導指出，為增加氛圍，不少禮盒套餐內還搭配春聯，還有商家推出山西、雲南等當地的特色菜，甚至還有大滿貫佛跳牆、惠靈頓牛排等，也有商家推出588元的滿漢全席寵物火鍋套餐。

天眼查數據顯示，近十年間，寵物經濟相關企業的註冊數量呈現逐年增長態勢，據「2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）」，2024年城鎮（犬貓）消費市場增長7.5%，達到3002億元。大消費行業分析師楊懷玉認為，這種現象也可能引發一些社會關注，如動物福利 、食品安全等問題。