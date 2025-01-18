中國00後湧入家政業 男大生月入破萬「預約滿到2月後」

小冉正在擦拭準備工具。（取材自越牛新聞）

春節臨近，家政市場開啟「忙年模式」。不同的是，相比往年，今年的家政行業有不少「00後」甚至「03」後的男大學生或年輕小夥子加入。他們穿著圍裙，拿抹布擦窗或是全屋打掃，動作熟練，相當熱門，有人排單已經到今年2月，有人全屋打掃一單就能賺近400元（人民幣，下同，約54.8美元），月入過萬。見證著家政行業走向專業化、年輕化，且正向高端服務業方向發展。

一天兩單 時間較自由

越牛新聞報導，來自重慶的00後「小冉」（化名），因父母在浙江紹興務工，自己大學剛畢業也到紹興從事深度清潔。目前已做了半年的小冉表示，最累的工作項目是「全屋打掃」，曾經一次出動四個人打掃了一整天才完成。他一邊為客戶清潔窗戶，一邊受訪表示，因為臨近春節，現在是最忙的時候，「這兩個月每天上午一單下午一單，目前預約全滿了，現在排單的話應該到2月份了。」

小冉正在擦拭紗窗。（取材自越牛新聞）

小冉說，家政行業很適合年輕人，工作時間比較自由，自己可以線上接單，而且打掃過程很治癒、紓壓，「現在公司裡像自己這樣的00後挺多的。」

春節旺季 沒怎麼休息

另一名在家政公司上班的00後紹興小伙「閔閔」表示，全屋打掃一單就能賺近400元，相當於平時其他項目兩單的價格。大學剛畢業的他說，從上個月開始，基本上沒怎麽休息過，「因為快要過年了，想多攢點錢給家裡備點年貨。」

報導指，從事「保潔圈」工作的年輕人愈來愈多，據統計，去年中國高端家政服務業增長達10%以上，總規模超過5000億元，且20歲至30歲的家政從業者占比和大專以上學歷占比，逐年增加。

小冉正在擦拭窗戶玻璃。（取材自越牛新聞）

年輕人多 最小才03後

悠然邦營銷副總經理金水江表示，除了基本保潔，家電清洗、軟裝清洗收納等高端清潔服務也成為00後炙手可熱的就業 選擇，這個行業已經逐漸走向專業化、年輕化。他說，公司裡很多保潔員工月薪都有七、八千元，再加上公司一些獎金和激勵，基本上都能實現月入過萬，「很多人都是開車上班的。」

金水江說，現在公司裡最年輕的是深度清潔團隊，一共就有十多個人，都是年輕小伙子，最小的是2003年出生的，剛剛大學畢業。

紹興文理學院商學院教授李生校說，年輕人的就業觀和勞動觀正經歷一場變革，未來將會有愈來愈多新生代加入，或將重新定義家政行業新格局。