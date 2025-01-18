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中國兩小伙挑戰徒步700公里回家過年 結局大不同

中國新聞組／北京18日電
李新華拉了一個小拖車，上面裝了帳篷、睡袋、廚具等露營裝備。（取材自溫州都市報）
李新華拉了一個小拖車，上面裝了帳篷、睡袋、廚具等露營裝備。（取材自溫州都市報）

90後的李新華喜歡戶外運動，今年為自己安排了一趟特別的返鄉家過年方式：從浙江省溫州瑞安市步行700公里回江西省宜春市的老家。李新華白天徒步趕路，晚上找地方搭帳篷露營，視頻獲得了數千網友的點讚。他說，沿途感受到陌生人的善意，是最難忘的收穫。

據溫州都市報報導，李新華在瑞安仙降已經工作生活了15年，從事過鞋革、電商、自媒體等行業，他說自己平常喜歡戶外運動，在西藏、內蒙古、東北等許多地方徒步過。今年春節放假比較早，他萌生了徒步回家過年的想法。出發前幾天，他還特地在網絡上發布視頻，宣布了自己特別的回家方式，獲得網友們的支持。

2024年12月27日，李新華以瑞安飛雲江五橋為起點開啟了他的徒步之旅。他拉了一個小拖車，上面裝了帳篷、睡袋、廚具等露營裝備。從瑞安到宜春全程約700公里，李新華白天徒步趕路，晚上找地方搭帳篷露營。一日三餐，他在沿途的菜場買菜，用自帶的廚具在戶外生火做飯。

「我每天走三四十公里，計畫20天走完全程，在春節前趕回宜春和家人團聚。」1月2日，李新華走到麗水松陽，距離瑞安已有200多公里，結果他的腳傷復發，「我的腳拇指去年受傷骨折了，原本以為已經基本恢復，沒想到這次徒步導致舊傷復發，疼得只能慢慢挪」。

李新華把自己遇到的困難發到網上，許多網友紛紛勸他先回家養傷，暫停徒步。當天，一名江西網友恰好駕車路過松陽，主動找到李新華，將他順路帶到了宜春。

「雖然有點小遺憾，但這段旅程還是非常難忘的。」李新華說，一路上許多人聽說他準備走到江西顯得非常驚訝，還有一些熱心人給他送水請他吃飯，「有幾次上橋遇到陡坡，總有路人伸手幫我推一把，這些點點滴滴都讓我感受到了來自陌生人的善意。坐火車回家只要幾個小時，而這樣一段特別的回家旅途讓我覺得非常有意義」。

無獨有偶，據深圳新聞網報導，一名「深漂」男子阿輝今年也為自己安排了徒步650公里回家過年的旅程。該男子於1月10日從深圳寶安出發，計畫年前到達家鄉湖南衡陽。他稱自己每日行走約40公里，途中遇上惡劣天氣、精力幾乎耗盡以及腳部磨傷等狀況，截至1月17日，他表示目前已經完成了200公里的徒步旅程。

阿輝表示，他並非因為經濟原因無法購買車票，而是為了挑戰自我，選擇了這一不同尋常的回家方式。

這一特殊旅程引來眾多網友紛紛為他的勇氣和決心點讚，稱他「有毅力，有勇氣」，期待他能夠順利完成這一挑戰，平安回家過年。不過也有網友質疑他是在作秀，從他一開始就直播即可看出端倪。

自稱徒步650公里回家過年的阿輝。（取材自深圳新聞網）
自稱徒步650公里回家過年的阿輝。（取材自深圳新聞網）

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