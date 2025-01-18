美國女孩1天找到失聯7年中國男同學 小紅書網友喊在一起

凱瑟琳在小紅書發視頻，尋找失聯的中國同學。（視頻截圖）

美國網友近來瘋中國社交平台小紅書 ，其中21歲美國女孩凱瑟琳（Katharina）在小紅書發尋人視頻，希望找到7年前的男同學西蒙（Simon），並稱西蒙是一位她很珍惜的朋友。在中國網友協助下，凱瑟琳僅花一天就和西蒙通上了視頻電話，讓她對這次中國尋人體驗感到「震驚又神奇」。不過對於眾多網友要她和西蒙「在一起」，凱瑟琳說暫時還沒有這樣的計畫。

據紅星新聞報導，「TikTok 難民」近來湧向小紅書，帶動美國網友在小紅書的註冊潮，1月15日，美國女孩凱瑟琳也註冊了小紅書平台帳號並隨即發布一條尋人的求助視頻。

她在視頻中稱，2017年至2018年，一名叫作「西蒙」的中國男孩到其就讀的學校做交換生，兩人成了最好的朋友，一年後西蒙回國後失去了聯繫，希望中國網友們幫助她找到中國舊友。視頻發布後，很快就有了兩萬多點讚和兩千多條留言，在中國網友的幫助下，僅僅一天就找到了西蒙。

原來，按照小紅書用戶們的提示，凱瑟琳找到一張西蒙的照片並發在了評論區，這條視頻很快就被一名認識西蒙的中國網友看到並轉達給西蒙。24小時內，自稱西蒙本人的小紅書帳號在凱瑟琳的視頻下方留言：「大家好，我就是Simon本人，做夢也沒有想到今天可以再見到多年前的好朋友，非常感謝小紅書各位的幫忙」 。

17日下午，凱瑟琳表示，這次神奇的體驗讓她震驚不已，她忍不住激動地分享給了身邊的朋友們：「我從沒想過這個視頻引發這麼多人的關注，這次經歷讓我充滿了喜悅和幸福」。

凱瑟琳說，她與西蒙認識的時候是7年級到8年級這一學期（初中一年級），「雖然我們只認識了短短一年的時間，但是那時我就感受到西蒙非常善良，這讓我覺得他很特別。我本身也是一個非常喜歡交朋友、很珍惜身邊朋友的人，所以我們很快就成為了無話不談的好朋友，我非常珍惜他這個朋友」。

凱瑟琳說，她不知道西蒙的中文名字，西蒙結束交換生學習回了中國後，自己很想念他，曾在其它一些社交平台上尋找西蒙，但從沒有試過公開求助。直到最近很多美國網友都在下載使用小紅書App ，她也就下載了；這款應用來自中國，便很自然地想起了西蒙，沒想到會有這麼多人關注。

凱瑟琳說，美國時間16日晚，她已經和西蒙打過視頻電話了，「我們這麼多年沒聯繫了，現在主要就是聊一聊、敘敘舊，也許以後我們會相約在美國再次見面」。她使用翻譯軟件試圖弄懂每一條中文留言，「我看到了不少留言都希望我們『在一起』，不過這只是一段對我來說非常特別的友誼，沒有其他的意思」。