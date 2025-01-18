撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

張曼玉。（取材自光明網）

中國新疆一名女生因長相酷似演員張曼玉 ，瞬間在網路走紅，她的社交媒體帳號粉絲數量也激增，很多網友直呼：「太像啦」、「簡直是電影女主，太美了」，還有很多人建議女生開直播；她本人幽默回覆：「我怎麼敢的」、「做夢都會笑醒」。

光明網報導，該名女生的抖音帳號名「伊伊伊」，早前上傳一段自己在復古街景當中遊歷的紀錄影像，瞬間在網路暴紅，因為留著一頭浪漫大波浪捲、擦上紅唇的她，直接撞臉女神張曼玉。

「伊伊伊」平時會發布頗具「港風」的影片，不少網民都稱她長相酷似張曼玉，尤其是她「笑起來更像」，她也因此收穫了不少粉絲。有不少網友到她個人經營影音帳號，留言敲碗開直播與粉絲互動，想一睹「伊伊伊」是否本人真與張曼玉如此相像。

據了解，「伊伊伊」近日已開直播和網友互動，但她不願公開她真實名字。此外，除了有人說她神似張曼玉，還有人說她和張柏芝 等很多女星撞臉。

張曼玉代表作有「花樣年華」、「甜蜜蜜」、「阮玲玉」、「阿飛正傳」、「英雄」、「旺角卡門」、「新龍門客棧」等，是香港 眾多女演員中獲獎最多的演員之一，獲得包括五次香港電影金像獎、四次台灣金馬獎、第42屆柏林影展最佳女演員和第57屆坎城影展最佳女演員。