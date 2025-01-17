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春運搶首批返鄉堵路上了 嘆：5小時不動

中國新聞組／北京電
春運自1月14日開啟，為期40天，有民眾已經提早上路返鄉。(圖截自影片)
春運自1月14日開啟，為期40天，有民眾已經提早上路返鄉。(圖截自影片)

中國2025年春運自1月14日開啟，為期40天，交通部門預計，自駕出行預計達72億人次，為了避開「可預見」的人潮，有民眾提早上路返鄉；但是有網友發出視頻吐槽，自己在滬昆高速上被堵了5小時一動也不動，「大聰明們」趕上了第一批過年回家的行列，卻仍是躲不過塞車命運。

羊城晚報報導，據網友發布的視頻顯示，滬昆高速路上的車輛動也不動，停滯的車陣一眼望去看不到頭。很多人站在車旁，拿著手機刷新聞、聊天，甚至有一些司機懶得坐在車裡，乾脆走到路邊散步、活動筋骨。

查詢高速路塞車原因發現，由於滬昆高速江西上饒路段正在擴建施工，由東向西只能單向兩車道通行，所以造成春運期間堵車，回雲南、貴州、四川、重慶、湖南、湖北的小伙伴，盡量繞行滬昆高速衢州與江西上饒路段。

有網友分享自己是深汕高速鳴門段的「堵車受害者」經歷，稱每年都要開車回家過年，往年是年前1、2天回去，有點小堵，基本上也能接受。但年後初七返程。每次都堵得七葷八素。

也有人說，此時距離過年還有多日，不少人都還在工作。看到滬昆高速江西上饒段現在就堵成這樣，不如下高速路，改走其他路線，或是乾脆別開車了。

報導指出，交通部門預計，今年春運期間，自駕出行預計達72億人次，約佔全社會跨區域人員流動量的八成，高速公路車流量單日高峰或創歷史新高。根據分析研判，春運道路交通出行將呈現，總量高位運行、節前節後短時集中，潮汐式時空分佈等特性。

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