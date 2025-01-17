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小紅書奇緣 比利時小伙幫哈爾濱女找到1款巧克力 惹疑…

中國新聞組／綜合報導
中國網友念念不忘的比利時巧克力。（取材自小紅書）
中國網友念念不忘的比利時巧克力。（取材自小紅書）

連日來，TikTok在美國可能下線之際，社交平台小紅書在海外人氣飆升，這也為中外用戶互動創造了一個交流平台。一名比利時網友為一名中國網友找到了其兒時在布魯塞爾買過的一款巧克力，此事引發數萬網友點讚，而這款巧克力也因此在某網購平台賣脫銷。

極目新聞報導，小紅書中國網友「曼特寧」15日在比利時網友「ComradeBXL」的評論區留言稱，她12歲時，曾在比利時布魯塞爾的市政廳附近買過一款巧克力，非常好吃，但不知道品牌。她描述了巧克力的外形、配料等特徵，希望這名比利時網友能告知這款巧克力的名稱。

隨後，ComradeBXL根據曼特寧的描述，找到一款巧克力，並將照片發在評論區。得到曼特寧的肯定回覆後，ComradeBXL將在布魯塞爾該店鋪的位置截圖發給了對方。

據報導，兩人在評論區的對話內容有多條都有過千點讚，ComradeBXL的這條帖文也收穫了1.9萬點讚、8000多收藏和近5000條評論。其中有網友更是曬出了這款巧克力在中國某網購平台的旗艦店，而也有網友後來曬出與該品牌旗艦店客服對話內容顯示，該款巧克力在旗艦店已賣斷貨。

網名「曼特寧」的李女士表示，2011年春節期間，她作為哈爾濱市少年宮小雪花藝術團少年管弦樂隊的一員，隨隊到維也納參加中國青少年維也納金色大廳2011年春節文藝晚會。在途經比利時布魯塞爾休息時，她和好朋友在一家店買了巧克力帶回家，回國後當作禮物送給了母親，母親嘗過之後說非常好吃，她吃後也覺得很好，因此一直念念不忘，也曾在網上詢問無果。

15日晚，李女士在小紅書上偶然看到ComradeBXL的一篇帖文，點開主頁後，發現對方的介紹是比利時布魯塞爾的學生，猜測對方可能知道那種巧克力，就在評論區留了言。沒想到他很快就回了一張照片，照片上的巧克力與她14年前買到的一模一樣。

16日，ComradeBXL則表示，他叫Dan，在布魯塞爾一所大學讀歷史。曼特寧告訴他說，自己吃到巧克力的位置在布魯塞爾市政廳廣場附近，根據她描述的巧克力外形，他在市政廳廣場周圍的巧克力店進行了檢索，最後發現了Neuhaus家有那個形狀的巧克力。

李女士表示，她現在北京讀研，很快要放假回哈爾濱了，因此還沒有買這款巧克力，「找到這種巧克力這件事比吃到這種巧克力更讓她開心，很神奇也很溫暖。」

不少網友被這段奇緣感動，「陌生人的善意太可愛了」、「我真的好愛這幾天的互聯網」，但也有不少人提出質疑：「關鍵這是什麼鬼，為什麼會有國內網購總店？很難相信這不是個商家廣告炒作」、「老套的營銷當新聞來說，又一種套路銷」。

中國網友透過比利時小夥找到兒時曾吃過的巧克力。（取材自小紅書）
中國網友透過比利時小夥找到兒時曾吃過的巧克力。（取材自小紅書）

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