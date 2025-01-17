小紅書奇緣 比利時小伙幫哈爾濱女找到1款巧克力 惹疑…

中國網友念念不忘的比利時巧克力。（取材自小紅書）

連日來，TikTok 在美國可能下線之際，社交平台小紅書 在海外人氣飆升，這也為中外用戶互動創造了一個交流平台。一名比利 時網友為一名中國網友找到了其兒時在布魯塞爾買過的一款巧克力，此事引發數萬網友點讚，而這款巧克力也因此在某網購平台賣脫銷。

極目新聞報導，小紅書中國網友「曼特寧」15日在比利時網友「ComradeBXL」的評論區留言稱，她12歲時，曾在比利時布魯塞爾的市政廳附近買過一款巧克力，非常好吃，但不知道品牌。她描述了巧克力的外形、配料等特徵，希望這名比利時網友能告知這款巧克力的名稱。

隨後，ComradeBXL根據曼特寧的描述，找到一款巧克力，並將照片發在評論區。得到曼特寧的肯定回覆後，ComradeBXL將在布魯塞爾該店鋪的位置截圖發給了對方。

據報導，兩人在評論區的對話內容有多條都有過千點讚，ComradeBXL的這條帖文也收穫了1.9萬點讚、8000多收藏和近5000條評論。其中有網友更是曬出了這款巧克力在中國某網購平台的旗艦店，而也有網友後來曬出與該品牌旗艦店客服對話內容顯示，該款巧克力在旗艦店已賣斷貨。

網名「曼特寧」的李女士表示，2011年春節期間，她作為哈爾濱市少年宮小雪花藝術團少年管弦樂隊的一員，隨隊到維也納參加中國青少年維也納金色大廳2011年春節文藝晚會。在途經比利時布魯塞爾休息時，她和好朋友在一家店買了巧克力帶回家，回國後當作禮物送給了母親，母親嘗過之後說非常好吃，她吃後也覺得很好，因此一直念念不忘，也曾在網上詢問無果。

15日晚，李女士在小紅書上偶然看到ComradeBXL的一篇帖文，點開主頁後，發現對方的介紹是比利時布魯塞爾的學生，猜測對方可能知道那種巧克力，就在評論區留了言。沒想到他很快就回了一張照片，照片上的巧克力與她14年前買到的一模一樣。

16日，ComradeBXL則表示，他叫Dan，在布魯塞爾一所大學讀歷史。曼特寧告訴他說，自己吃到巧克力的位置在布魯塞爾市政廳廣場附近，根據她描述的巧克力外形，他在市政廳廣場周圍的巧克力店進行了檢索，最後發現了Neuhaus家有那個形狀的巧克力。

李女士表示，她現在北京讀研，很快要放假回哈爾濱了，因此還沒有買這款巧克力，「找到這種巧克力這件事比吃到這種巧克力更讓她開心，很神奇也很溫暖。」