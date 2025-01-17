我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

4年前6000萬美元買日本70萬平米小島 青島女發後續消息

中國新聞組／北京17日電
屋那霸島俯瞰圖。（取材自半島新聞）
屋那霸島俯瞰圖。（取材自半島新聞）

還記得在日本買下70萬平方公尺小島，在網路暴紅的青島女孩嗎？其抖音帳號「島主老張」近日發布一則標題為「買小島的一點小後續」的視頻，引來關注。短短5天點讚量已超過12萬，再次成為關注熱點。

來源：YouTube

半島都市報報導，早在2020年張書卿就曾發過買島的視頻，但是並沒有獲得太高關注。沒想到2023年登島拍的影片發出來暴火。而如今再發，也是因為有許多網友關注後續。張書卿說， 「我覺得一年發一條，過年的時候給大家報告報告就行了，所以就發了這麼個後續。並且今年7、8月打算帶著公司的員工去團建，所以也算提前跟大家打個招呼。」

據了解，1989年生的張書卿年輕時去日本讀書，認識在日本出生的華裔馬先生，兩人三個月後閃婚。馬先生的家族業務裡有一小塊是做稀缺土地交易，張書卿婚後也跟著一起學習。一次偶然機會，他們從朋友口中得知沖繩最大的無人島──屋那霸島因前島主欠債，可能要被拍賣。他們透過與前島主協商，藉由幫忙償債，在2020年12月買下屋那霸島。

一網友在張書卿視頻評論區中分享他了解到的小島的信息：日本屋那霸島的起拍價為60萬美元（約406萬人民幣），實際成交價不低於6000萬美元（約4億元人民幣）。該島位於沖繩縣，面積約70萬平方米，擁有永久所有權。

網友很好奇，自己能不能上島去玩，對此，張書卿回應，「照道理來講，如果我圍起來這塊地，有人進去屬於闖入私人領地。但是目前我們沒想圈起來，也沒想私用，網友想去玩就去。」

至於島的升值貶值問題，張書卿並沒有太多擔心。對於島以後的開發問題，她表示遇到合適的開發商可以合作。「我們不太懂開發，但我們希望保留這裡的原生態，要開發也是高標準開發。如果以後遇到合適的開發商可以合作，要是遇不到我們就留給下一代。」

買下小島的張書卿。（取材自半島新聞）
買下小島的張書卿。（取材自半島新聞）

日本 華裔 抖音

上一則

冰雪大世界急招冰雕師 想要日薪3500元 先克服兩件事

下一則

小紅書奇緣 比利時小伙幫哈爾濱女找到1款巧克力 惹疑…

延伸閱讀

大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本

大谷翔平50-50紀念球 台灣企業擬轉售回日本
東京旅館價格高漲「被觀光客擠滿」 日本出差族被迫睡機場、公園

東京旅館價格高漲「被觀光客擠滿」 日本出差族被迫睡機場、公園

日本高麗菜「爆漲近4倍」拉麵店快扛不住只能苦撐

日本高麗菜「爆漲近4倍」拉麵店快扛不住只能苦撐
陸裁定美日歐台「共聚聚甲醛」傾銷 美企保證金74.9%

陸裁定美日歐台「共聚聚甲醛」傾銷 美企保證金74.9%

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響