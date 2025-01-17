4年前6000萬美元買日本70萬平米小島 青島女發後續消息

屋那霸島俯瞰圖。（取材自半島新聞）

還記得在日本 買下70萬平方公尺小島，在網路暴紅的青島女孩嗎？其抖音 帳號「島主老張」近日發布一則標題為「買小島的一點小後續」的視頻，引來關注。短短5天點讚量已超過12萬，再次成為關注熱點。

來源：YouTube

半島都市報報導，早在2020年張書卿就曾發過買島的視頻，但是並沒有獲得太高關注。沒想到2023年登島拍的影片發出來暴火。而如今再發，也是因為有許多網友關注後續。張書卿說， 「我覺得一年發一條，過年的時候給大家報告報告就行了，所以就發了這麼個後續。並且今年7、8月打算帶著公司的員工去團建，所以也算提前跟大家打個招呼。」

據了解，1989年生的張書卿年輕時去日本讀書，認識在日本出生的華裔 馬先生，兩人三個月後閃婚。馬先生的家族業務裡有一小塊是做稀缺土地交易，張書卿婚後也跟著一起學習。一次偶然機會，他們從朋友口中得知沖繩最大的無人島──屋那霸島因前島主欠債，可能要被拍賣。他們透過與前島主協商，藉由幫忙償債，在2020年12月買下屋那霸島。

一網友在張書卿視頻評論區中分享他了解到的小島的信息：日本屋那霸島的起拍價為60萬美元（約406萬人民幣），實際成交價不低於6000萬美元（約4億元人民幣）。該島位於沖繩縣，面積約70萬平方米，擁有永久所有權。

網友很好奇，自己能不能上島去玩，對此，張書卿回應，「照道理來講，如果我圍起來這塊地，有人進去屬於闖入私人領地。但是目前我們沒想圈起來，也沒想私用，網友想去玩就去。」