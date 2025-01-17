冰雪大世界急招冰雕師 想要日薪3500元 先克服兩件事

哈爾濱冰雪大世界的冰雕。（取材自每日經濟新聞）

冰雪旅遊愈來愈火，精美冰雕所營造出童話般的冰雪世界更讓遊客流連忘返，但在冰雪經濟發燙的背後，卻也隱藏著冰雕師人才短缺的困境，一天3500元（人民幣，約479美元）的工資也未必留得住人，潛藏龐大商機的冰雪大世界急需新血的加入。

綜合每日經濟新聞、工人日報報導，經過多年深耕，東北冰雪經濟進入發展快車道，看冰燈、賞雪景成為冬季熱門旅遊項目，各類冰雪建築的數量和體量也在逐年增加，冰雕師成了炙手可熱的職業之一，「日賺千金」、「一人難求」引發高度關注。

冰雕師的工作必須和嚴寒對抗，冰雕行業從業人徐浩男表示，「入了冬之後，適合冰雕雕刻的溫度一般在攝氏零下5℃到零下10℃之間。在室內進行冰雕時，冷庫的溫度一般要求在零下10℃左右。此外，存放雕刻完成品的低溫冷庫溫度更低，通常在-20℃左右。」徐浩男稱，拿到冰之後，一般從早晨7、8時開始進行雕刻，有的作品可能需要在外面工作7、8個小時，甚至10個小時。有時，冰雕師們會進行現場雕刻，因為雕塑過程也是遊客觀賞的一部分。

除此之外，冰雕是高強度的體力活，師傅們早上5時開工，在攝氏零下十幾度的室外作業，穿著笨重地操作機器，一上工就是10來個小時。40多歲的李天亮說，「原來就是在工地上幹活，都習慣了，這活兒就是穿得多不方便，一會兒就一身汗。」

據了解，「轉行但不跨界」是目前冰雕師的主要從業形式，從業者需要一定的繪畫功底和工程工作經驗，大部分冰雕師來自工程行業。

徐浩男表示，冰雕行業中，負責造型的主要有兩個工種，一種是冰雕師，一種是冰建師。冰雕師主要以漂亮的造型、線條和主題為主，更注重藝術性和創意；而冰建師則主要負責搭建冰建築，如冰塔、滑梯等，更注重實用性和穩定性。

報導指出，在冰建工人中，40多歲算是中等偏小的年齡，20多歲的冰雕師鳳毛麟角。一來冰雕工作太辛苦不好招人，二來冰雕具有一定危險性，需要老帶新才能上崗，很多新人在學徒階段就放棄了。

張鑫冰雕作品「吉祥龍」。（取材自每日經濟新聞／受訪者提供）

40歲的冰雕師于佳表示，「新來的冰雕師都有老師傅帶，普及安全知識、示範操作流程，安全性是很有保障的。但這行還是太辛苦了，年輕人不願意做，帶的徒弟都留不住。」2019年以來，于佳的冰雕團隊每年都會招聘科班出身的大學生，但5年過去了，目前在崗的只有10多個人，還不到總體的10%。

辛苦帶出的徒弟，幹一個多月就走了，這讓于佳有些傷心。他表示，雖然冰雕師的收入不低，但工作條件艱苦，季節性強，很難留住人。科班畢業生更願意選擇去遊戲公司做建模、動畫等工作，環境舒適還穩定。招人不難，但留住高端人才很難，是阻礙冰雕行業持續向上發展的一個難題。

徐浩男指出，老一輩的冰雕師因為年齡、身體等原因逐漸退出舞台，這使得冰雕行業在人才儲備上顯得捉襟見肘。現在哈爾濱從事冰雕相關工作的大約有1萬人，其中包括冰建師、雪建師，能夠熟練掌握冰雕技術的還不到1000人。

那麼，冰雕行業如何吸引更多新血呢？于佳認為，想要留住人才，就要讓更多人看到行業發展的前景，用科技和藝術加持，讓冰雕、雪雕有更多藝術形式，不斷激發從業者的激情和動力。如今，哈爾濱已有多所學校開設了冰雪雕塑專業或相關課程，吸引了眾多學員。

哈爾濱師範大學（簡稱哈師大）美術學院教師張鑫表示，冰雪雕塑產業目前仍缺人，一個可獨立完成作品的冰雕師，每天工資上千元，高的能達到3500元。

張鑫說，哈師大首屆冰雕專業只有3名學生，之後學生人數逐年增加，通常班裡做得最好的幾個人會組成一個團隊或公司，專門從事冰雪雕塑創作。「我們這個專業的畢業生成立了十幾家規模不同的公司，大的能年入上千萬，小的也能年入幾萬到二十幾萬。還有一些畢業生從事室內冰雪雕塑，比如給室內冰雪館製作大型景觀雕塑。」