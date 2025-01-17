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新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

中國新聞組／北京17日電
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

近日，新疆一名5歲的「小孩哥」畫國畫的視頻讓網友驚呆了，小小年紀的他站在比他還高的畫紙前，用握鉛筆的姿勢握毛筆，看似隨意勾勒、輕點，就出現躍然紙上的華麗孔雀、靈動游魚，網友讚嘆「真是人才啊！」還有人直呼這孩子的才華不僅是老天爺賞飯吃，根本是「追著把飯塞嘴裡」。

封面新聞報導，近日新疆5歲「小孩哥」劉宇嵩所畫出的國畫驚艷無數網友，孩子母親賈女士說，自己是美術老師，平常喜歡在家裡畫國畫，兒子劉宇嵩耳濡目染，從2歲半開始畫畫，至今「畫齡」已經有3年，每天從幼兒園回家的第一件事就是畫畫。

只見劉宇嵩手腕靈活翻轉，畫筆在紙上勾勒、輕點、揉擦，行雲流水的一番揮灑之下，華麗的孔雀、游動的魚兒、鮮嫩欲滴的葡萄隨即躍然紙上。賈女士說，兒子沒有上培訓班，只靠自己教導，「還是有點天分，教了幾次就會了。」

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

賈女士表示，兒子不愛出去玩，除了在家跳沙發玩，剩下的全用來學習。除了國畫，劉宇嵩還畫水彩、版畫，喜歡畫大型鳥類，每幅作品要花三四天甚至四五天才能完成，「從幼兒園回來就畫，一站就是兩三個小時。」

除了畫圖，劉宇嵩也學中國傳統樂器中阮、書法。對於是否會讓孩子今後走畫畫這條路，賈女士也持開放態度，「主要看他自己的愛好，但也想通過畫畫這件事，讓他學會堅持。」

原本還有人質疑完成度如此高的畫不可能是5歲孩童的作品，但在看到視頻後，網友心服口服，紛紛讚嘆劉宇嵩的才華，有人笑稱「證明了努力在天賦面前一文不值」，還有人說他「過奈何橋時忘了喝孟婆湯」，呼籲家長好好栽培。

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