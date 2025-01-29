無法站立…他仰面勤寫作 成為輪椅上的「文學駿馬」

馬駿2024年獲得第13屆全國少數民族文學創作駿馬獎，圖為他參加頒獎典禮。。（取材自人民日報）

馬駿1995年出生於寧夏西吉縣一個回族家庭，因為出生時得了一種「怪病」，從此無法站立，就像一個「稍微能移動的有思想的植物人」，但家境不富裕的他和父母都沒放棄，父親更是抱著、背著他上學12年。最終放棄上大學的決定並未阻擋他讀書創作的決心，馬駿投入了文學創作的領域，2024年獲第13屆全國少數民族文學創作駿馬獎，成為輪椅上的「文學駿馬」。

據人民日報報導，馬駿出生時患上「脊髓性肌萎縮症」，讓他抬不起手、直不起腰、挪不動腿，從小吃飯、翻身都需要別人幫助。9歲上小學，父親為接送他打不成零工，每天把他抱上自行車送到學校，再把他背進教室，從小學到中學接送12年。可上學長時間久坐讓他的脊椎漸漸變形，家裡無力負擔十幾萬（人民幣，下同）為他做手術。

樂觀好學的馬駿。（取材自人民日報）

2007年，馬駿的弟弟出生時因拉傷神經致右半身癱瘓，後來的日子是父親每天抱著馬駿讀高中，母親每天背著弟弟去小學，家裡的日雜門市部時常關門，生活更加拮据。2016年，馬駿考上了大學，但父親若繼續陪讀，這個家將無法運轉，馬駿做出了最痛心的選擇：放棄上大學。

馬駿因此經歷了一段至暗時光，時常自我懷疑「活著的意義」，父母悲在心裡，2016年「刷爆」信用卡 ，花了兩萬塊給馬駿買了台電動輪椅當生日禮物，這差不多是一家人全年的收入。馬駿坐上輪椅，第一次有了「自由移動」的能力；史鐵生的「我與地壇」一書則啟迪了馬駿：他也想寫出自己的故事。

坐著電動輪椅出門，馬駿宛如重生，他去街頭看大爺們下象棋，也去圖書館 遨遊書海。回到家就把看到的記錄下來。寫字歪歪扭扭的他，文字大多是仰面躺著用手機寫成。他給自己取了「柳客行」的筆名，至今已用手機寫下了數十萬字。

正在柳樹下閱讀的馬駿。（取材自人民日報）

2019年，馬駿的第一篇散文「靜夜思」在「寧夏文藝家」發表；2021年獲「西吉縣文學新秀獎」；2023年底，馬駿創作的散文集「青白石階」出版， 2024年即獲得第13屆全國少數民族文學創作駿馬獎。

「讀書創作讓我更堅定，也更勇敢，讓我覺得苦難背後的真善美愛，才是最寶貴的，通過文字我又認識了自我，認識了活著有意義，曾經暗淡的灰色世界不見了」，馬駿說。如今的他，每天依舊堅持鍛煉，不停寫作，他的作品充滿了對生活的熱愛與對未來的希望，依然是奮鬥的姿態。

馬駿在圖書館。（取材自人民日報）