北京「羽毛銀行」讓虛弱的短趾鵰重返藍天

2024年10月17日，短趾雕被放歸自然。（取材自新京報／國際愛護動物基金會供圖）

2023年5月，一隻虛弱、無法飛行的短趾鵰被送往北京猛禽救助中心，這是中心成立23年來救助的第一隻短趾鵰，從沒有救活把握，到利用「羽毛銀行」為牠成功換羽，這隻短趾鵰最後重返藍天。「羽毛銀行」是由北京猛禽救助中心建立，由30多種猛禽1000多根羽毛組成，接治6000餘隻猛禽，超過3300隻猛禽被救治後接羽成翼回家。

據新京報報導，這隻短趾鵰被發現時已奄奄一息，胸部肌肉偏瘦，胸口有較大傷口，兩側飛羽嚴重損傷，大多從中間折斷，爪子上也有磨傷。康復師用藥施救後，寄希望於換羽季，大量的羽毛損傷只能通過自然換羽來解決。20多天後，短趾鵰似乎有了求生的力量，開始自主進食，康復師們為它取了個外號——「大方臉」。

去年10月，「大方臉」終於完成換羽，卻發現新羽毛上長著很多橫斑，短趾鵰跳躍或者飛翔時極易受損、折斷。「一時間，這些羽毛竟然接連損壞了」，回憶起一年前的情景，康復師李志賽仍感惋惜。

2024年年3月，事情迎來了轉機。歐洲動物醫學專家Neil Forbes來到北京猛禽救助中心參觀，得知短趾鵰的情況後，他給出了治療方案——為牠進行保護性接羽。

與常規接羽的目的不同，保護性接羽是通過接上又長又硬的羽毛，保護鳥類新長出的血羽。外國專家說，猛禽正常換羽時，有正常的飛羽在外面保護血羽。但「大方臉」原本的飛羽大多損毀，血羽在生長過程中失去保護，所以更易折斷。但「羽毛銀行」中沒有其羽毛，康復師於是挑選了鵰鴞、游隼、蒼鷹等中大型猛禽的羽毛「湊」在牠身上。

2024年3月末，康復師嘗試對「大方臉」進行保護性接羽，15根羽毛接好後，原本飛羽呈深灰色的「大方臉」，披上了一件斑斕的羽毛衣。但牠不開心地啄掉了幾根羽毛，康復師進行了第二次保護性接羽。

這次，血羽生長得非常結實，原來接羽的羽毛也隨著換羽季脫落，褪去了「一身花衣」的「大方臉」羽翼豐滿，活動能力也變強了。10月14日，「大方臉」迎來了第三次，也是最後一次接羽治療，驚喜發現在中心生活的近18個月裡，牠「胖」了將近400克。

經過換羽成功，10月17日，「大方臉」被帶到野鴨湖濕地附近一片開闊的田野放飛。「大方臉」站了不到一秒就決定起飛，扇動著寬大的翅膀，在空中劃出一道優美的弧線，飛向遠方的樹林。