每天繞森林走一圈 深山馬鹿場守護無數生靈

救助馬鹿現場。（取材自華西都市報／受訪者供圖）

一座隱藏於深山之中、沉默的馬鹿場，迄今為止，馬鹿場的工作人員已救助馬鹿、貓頭鷹等多種野生動物，其中不乏瀕危的國家一級保護動物，60年的歲月變遷，他們用行動守護著無數生靈。

據華西都市報報導，58歲的周征華是涼山州木里縣李子坪鄉的四川鴨咀野生動物繁殖基地負責人。周征華的故事，要從一頭受傷的馬鹿講起。但發現牠的人不是周征華，是木里縣後所鄉野洛村的村民陳縱華。

40多歲的陳縱華是這片土地的原住民 ，2024年5月13日夜裡，臥羅河峽谷裡不時傳來陣陣「似像非像的牛叫」，第二天早上，陳縱華開著小船向峽谷駛去，順著聲音爬上石頭，陳縱華發現前方岩石間站著一頭瘦骨嶙峋的野生馬鹿，似乎受了傷，陳縱華立即撥通了森林公安救助電話。

上午10點，木里縣森林公安和木里縣自然保護中心的工作人員趕到現場。陳縱華駕駛著另一艘稍大的船，配合工作人員用繩索將馬鹿小心翼翼地拽上船並送到馬鹿場。周征華和同事初步檢查判斷：這是一頭成年公馬鹿，四蹄流血，肚子和背上蹭掉了皮毛，一道細長的傷口還滲著血，看起來像是跑了很遠的路。

周征華和同事們對其受傷部位進行消毒、上藥、包紮。兩三天後，馬鹿便可以直立行走。周征華和同事將牠帶到森林內，放歸山林。沿著此路，周征華和5位同事們每天都要繞森林走一圈，負責救助、巡山，記錄野生動物的繁衍變化和習性。

據「木里藏族自治縣縣誌」記載，這座始建於1965年的馬鹿場，原位於木里縣鴨咀自然保護區，最初以野生鹿、麝的飼養工作為主。後因原址修建水電站，搬遷至李子坪鄉，如今已成為木里縣唯一的野生動物救助過渡區域。迄今為止，馬鹿場的工作人員已救助馬鹿、貓頭鷹等多種野生動物，其中不乏瀕危的國家一級保護動物。

關於那隻馬鹿的故事，還在延續。陳縱華發現並救助了野生馬鹿，木里縣自然保護中心獎勵了他2000元人民幣，並頒發了「保護野生動物榮譽公民」證書。