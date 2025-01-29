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寧夏男開挖機遊中國 「好事之旅」半年走逾萬公里

中國新聞組／北京29日電
獲助司機感謝何瑞祥（右）。（取材自正觀新聞）
獲助司機感謝何瑞祥（右）。（取材自正觀新聞）

37歲的寧夏男何瑞祥以開挖掘機維生，為實現年輕時夢想，徵得家人同意後，他開著挖掘機展開一場環遊中國旅程，沒想到卻開啟一次「好事之旅」，沿途他幫司機撿煤塊、協助拖吊遇險車輛、填平路面坑洞，還在藏族村落免費幫村民修繕房子，6個多月走了1萬多公里路程，視頻獲百萬網友點讚。他說，儘管一路風餐露宿，這趟旅程看到壯麗風景，還收穫了滿滿的人情味。

「別問兜裡有多少錢，就問你的青春還有多少年。」這句話是驅動何瑞祥出發的初心和原動力。據正觀新聞報導，何瑞祥婚後的生活平淡而踏實，但他心中也藏著一個環遊中國的念頭，考量這兩年活兒沒以前那麼多，他靈光一閃，何不開著一台輪式挖機去環遊中國？妻子也支持他趁年輕走走看看。於是，帶齊了鍋碗瓢盆、工具帳篷，何瑞祥出發了。

何瑞祥2024年6月4日起駕駛著自己熟悉的工作伙伴挖掘機，一路從寧夏到甘肅新疆，穿越了西藏羌塘無人區到阿里地區，走到那曲、拉薩，順著318國道一路進入四川甘孜州，又沿著317國道重回西藏……6個多月走了1萬多公里路程，他詮釋著善良與溫暖的視頻，短短6個月就吸引200多萬粉絲關注。

視頻中，何瑞祥會揮舞挖機清理路上的落石和泥土；看到路邊陷入溝中的車輛，就主動上前幫忙吊拖；路邊翻倒的煤車，他二話不說就上去幫忙；而就地取材填平路面上大大小小的坑，對旅途中的何瑞祥更是家常便飯， 還幫忙在下雪之際邀他回家住的藏族居民燃燈和七八戶村民修繕房子、挖排水溝渠、修路。離別之際，家家戶戶送上的哈達，讓何瑞祥忍不住濕了眼眶。

「一路上未知的讓人眼前一亮的風景，熱心腸的當地人和粉絲，可能成了支撐我一路走來的動力」，他說。面對受助人盛滿感謝的眼眸，何瑞祥體會到了一種濃濃的人情味和欣慰感。「以前我覺得自己只是在工地一個開挖機的，沒想到能幫到別人這麼多。」 

隨著曝光量的不斷增多，何瑞祥在路上愈來愈頻繁地被粉絲認出來了。儘管挖掘機油耗一公里要3元人民幣，救援多時每天跑四、五十公里油價不菲，他仍堅持拒絕了朋友、粉絲發來的轉帳，「我自己選擇的路，我自己來走完，也沒必要接受大家的幫助。」

各地開始下雪，他想趁著路況還好，趕回去陪著家人和孩子。「繼續待在外面父母妻子都不放心，兩個孩子才10多歲，正是需要父母陪伴的時候。」何瑞祥說，或許會在2025年的某一天再出發，或回到原來的工作環境中繼續為生活努力。

何瑞祥（中）駕駛著自己熟悉的挖掘機，一路走走停停填平路面上的坑洞，並協助路過司機...
何瑞祥（中）駕駛著自己熟悉的挖掘機，一路走走停停填平路面上的坑洞，並協助路過司機和民眾，引來數百萬網友點讚。（取材自正觀新聞）
何瑞祥駕駛挖掘機填平路面上的坑洞。（視頻截圖）
何瑞祥駕駛挖掘機填平路面上的坑洞。（視頻截圖）

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