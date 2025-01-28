湖南女教師「送教上門」 9年風雨無阻 騎行數萬公里

父親載著陳艷輝送教上門。（取材自央視新聞）

來自湖南省株洲市茶陵縣的女教師陳艷輝，從師範學校畢業後，便跟隨父親的腳步，回到家鄉的鄉村小學任教，又加入了當地送教上門的團隊。近9年時間下來，父女倆總共騎行了數萬公里，為弱勢孩子上門講課，傳遞溫暖的「送教路」，並用愛照亮了特殊兒童的「希望路」。

據央視報導，2013年從南寧師範大學畢業後，陳艷輝便回到了廣西壯族自治區桂林市興安縣界首鎮的家鄉，成了界首鎮中心小學一名教師。剛開始，不少家長並不信任這個從城裡回到鄉村的年輕女老師，在父親鼓勵下，她把學校當成了家，根據每個學生的特點來調整教學方案，不到一年，她所帶的班級成績從過去排名倒數成了年級第一，獲得家長肯定。

陳艷輝送教上門時攜帶的教具。（取材自央視新聞）

當地有一些特殊的孩子，因身患殘疾無法到校上學，2016年當地組織起一批年輕教師「送教上門」，陳艷輝立刻報了名，走到鎮上租摩托車下鄉到孩子們家裡給孩子們上課，孩子們住得最遠有20公里，陳艷輝總是按時到達孩子們的家裡，後來父親陳二文拿出積蓄買下一輛摩托車，每個周末和假期送陳艷輝下鄉上課，一走就是9年。

日子久了，許多村民都認識了這位上門給孩子們上課的年輕老師。冬季裡天冷路滑，路上遇到村民，對方會堅持把她送到學生家中，甚至還有人等在學生家門口，要送她趕往下一家。陳艷輝偶爾會用手機記錄下進村上課的視頻片段，分享到微信 朋友圈裡，這樣的普通日常分享受到了不少好友的點讚和鼓勵。

陳艷輝在上課。（取材自央視新聞）

「我覺得也是幸福之路，每次坐在老爸摩托車後面，我都覺得很幸福。無論颳風還是下雨都特別開心，累並快樂著」，陳艷輝說。

在陳艷輝的摩托車後備箱裡裝滿了教具和書本。有的孩子喜歡讀書認字，陳艷輝就帶上新出的繪本；有的孩子喜歡動手操作，陳艷輝就自己煮好米飯，帶上餡料，跟孩子一起製作包子點心，來一節現學現用的勞技課。近9年來，陳艷輝為22位學生都準備了不一樣的教學方案，讓孩子們不僅學知識文化，還有康復技能，進而融入社會。